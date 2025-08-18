의료비 공포에 한국 등 해외로 이주하는 미국인들

미국에서 비싼 의료비와 제한적인 보험 적용 때문에 해외로 이주하는 사례가 증가하고 있다. 만성 질환자, 중산층처럼 의료비 부담이 큰 계층이 한국 등 비교적 의료비가 저렴하고 보편적 의료 제도가 갖춰진 국가를 선택하는 경우가 많다는 설명이다.17일(현지 시각) 워싱턴포스트(WP)는 한국·이탈리아·프랑스로 떠난 미국인 3명의 사례를 소개하며 “높은 의료비에 지친 미국인들이 해외로 이주하고 있다”고 보도했다.텍사스 출신 제이슨 킴(25)은 19세 때 구급차에 실려 뉴욕 병원으로 이송된 뒤 피부질환 진단을 받았다. 이후 받아본 청구서는 약 5만 달러(약 7,000만 원)에 달했다. 다음날 미국 정부의 의료보장 프로그램 메디케이드에 가입해 비용은 면제받았지만, 거액 청구서 경험 때문에 병원 방문에 대한 두려움이 생겼다.그는 이후 한국으로 이주해 위·식도 역류질환과 피부질환 치료를 받았다. 한국의 국민건강보험에 가입하기 전에도 내시경 검사와 진료비는 감당 가능한 수준이었다. 그는 “미국 의료는 바가지”라며 “가격을 부른 뒤 협상하면 보험료가 내려가는 방식은 사기와 다름없다”고 비판했다.2019년 중국에서 경영학을 가르치던 제니퍼 손택(52)은 사고로 두개골 골절을 당했다. 상하이 병원에서의 입원비는 약 1,300달러(약 180만 원)였지만, 가족의 권유로 미국 미주리주 병원에서 수술을 받으면서 천문학적 수술비를 청구 받았다. 의료진은 그에게 펀드 모금을 권유했고, 그는 “의료 위기에 처한 사람에게 돈을 구걸하라고 조언하라는 것”이라며 당시를 회상했다.손택은 수술비를 10만 달러(약 1억 4,000만 원)로 협상했지만 결국 의료 빚에 시달리게 됐다. 이후 그는 이탈리아 팔레르모로 이주했다. 현재도 미국 의료비 빚을 갚고 있지만, 이탈리아에서는 세금으로 운영되는 보편적 의료보험을 본인 부담 없이 이용할 수 있다.암을 세 차례 극복한 에이미 윌러드(61)는 콜로라도에서 30년간 청소 회사를 운영했지만, 연 수입은 4만 달러(약 5,600만 원)에 불과했다. 소득은 메디케이드 기준보다 높았지만 민간 보험료 월 600~800달러(약 83만~110만 원)를 감당하기에는 부족했다.의료비로 생계를 위협받던 그는 프랑스 생고티에로 이주했다. 현재는 병원 진료 때마다 25유로(약 4만 원) 정액 수수료만 내고, 약값도 일정하게 유지된다. 프랑스 정부는 비자 신청자에게 응급 상황을 보장하는 민간보험 가입을 요구해 그는 연간 약 350달러(약 50만 원)만 내고 있으며, 최근에는 국민건강보험 가입도 신청했다.UCLA 필딩 공중보건대학원 명예교수 제럴드 F. 코민스키는 "만성 질환자, 중산층, 저소득층에게 미국의 의료비는 보편적인 의료가 자리 잡은 나라로 떠나려는 강력한 동기가 된다”고 지적했다.뉴욕주 정부에 따르면 2022년 기준 세계 30여 개국이 보편적 의료 제도를 시행 중이며, 상당수 국가는 사회화된 의료나 정부 보조 서비스를 운영한다. 코민스키 교수는 “미국이 세계에서 가장 비싼 의료 시스템이라는 사실은 잘 알려져 있다”고 덧붙였다.미국의 의료 보험 구조는 특히 자영업자에게 불리하다. 노인 대상 공적 의료보험인 메디케어 대상이 되기에는 나이가 어리고, 저소득층을 위한 메디케이드 지원을 받기에는 소득이 높은 경우가 많기 때문이다. 고용주 제공 건강 보험에 가입하더라도 조건에 따라 큰 의료비를 지출하게 되는 사례도 있다.실제로 카이저가족재단(KFF)에 따르면 미국인의 40% 이상이 의료 부채를 지고 있다. WP는 전문가들을 인용해 “다른 선진국과 달리 의료 부채 상한선이나 안전장치가 부족하다”며 “전체 인구의 92%가 보험에 가입했음에도 이는 해결되지 않고 있다”고 지적했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com