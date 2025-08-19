춘천 레이크시티 2차 아이파크 분양 초읽기

‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 춘천시 삼천동 일원에 지하 4층~지상 29층, 3개동, 총 218가구 규모로 공급된다. 선호도가 높은 국민평형(전용면적 84㎡)을 비롯해 1개동 전체를 대형평형(전용면적 144㎡)으로 구성한 점이 특징이다.
‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치로, 지상은 주차공간이 없는 100% 공원형 아파트로 설계했고 조경시설과 산책로, 근린생활시설이 함께 조성된다. 피트니스, 골프장, 게스트하우스 등 다양한 여가와 문화를 즐길 수 있는 수준 높은 커뮤니티 시설도 함께 마련해 입주민의 삶의 질과 편의성을 한층 높였다.
각 주택형별 타입에는 팬트리, 드레스룸, 알파룸, 유틸리티룸 등 특화된 공간이 개별로 적용돼 넉넉한 수납과 공간 활용이 가능하다. 특히 1차 분양 단지 대비 공지천, 의암호와 인접해 공지천, 의암호에 이은 도심 전경 조망권(일부)까지 누릴 수 있을 전망이다.
‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 도심 속에서 접하기 힘들었던 문화, 여가시설을 가까이에서 즐길 수 있는 점이 돋보인다. 운동시설과 야외공연장, 산책로 등을 갖춘 의암공원과 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원과 인접해 있으며, 춘천대교를 건너면 레고랜드 코리아 리조트도 이용할 수 있다. 단지에서 도보로 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등 문화 관련 시설들을 이용할 수 있다.
롯데마트 춘천점과 이마트 춘천점, 춘천하나로마트 강남점을 이용할 수 있고 전통시장도 가깝다. 춘천경찰서, 춘천지방검찰청, 춘천지방법원, 강원도청, 춘천시청 등 관공서 이용이 편리하며 강원대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 의료시설 접근도 수월하다. 온의·삼천초(예정), 남춘천초, 춘천중, 춘천고, 성수여고 등 학교 및 학원가 이동도 쉽다.
단지에서 차량을 이용해 춘천도시첨단정보산업단지, 삼성SDS도시첨단산업단지 등으로 오갈 수 있다.
‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 수도권과 지리적으로 맞닿은 춘천시에 공급되는 만큼 실질적인 수도권 생활도 누릴 수 있다. 단지 반경 2km 내의 경춘선 남춘천역, 춘천역, 춘천고속버스터미널, 춘천시외버스터미널 등 교통 시설들이 형성돼 있으며 경춘선 이용 시에는 서울역, 용산역, 청량리역 등 서울 주요 도심 및 광역 이동을 수월하게 한다. 춘천IC를 통해 중앙고속도로, 서울양양고속도로 등 도로교통 이용도 편리하다.
향후 수도권 접근성 향상도 기대해 볼 수 있다. 용산역~춘천역~속초역을 잇는 동서고속화철도 사업(예정)이 추진 중에 있고, 경기 남양주~가평~춘천을 연결하는 제2경춘국도 사업도 예정돼 있다. 또한 인천 송도와 여의도역, 용산역, 서울역 등을 오가는 GTX-B노선 춘천 연장(예정) 추진으로 편의성 향상을 기대해 볼 수 있다.
‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 6.27 부동산대책(가계부채 관리 강화방안)의 규제를 적용받지 않으며, 청약통장 가입 6개월이 지난 춘천시 및 강원도 거주자라면 1순위에 청약할 수 있다. 다주택자와 세대원도 1순위 청약 신청이 가능하고 재당첨 제한에서도 자유롭다. 계약금(총 공급금액의 10%) 완납 후에는 분양권 전매도 가능하다.
‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’의 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 마련된다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
