“유산 아닌 연금?” 55세부터 사망보험금 생전 수령 허용

오는 10월부터 만 55세 이상이라면 기존 사망보험금 일부를 생전에 연금처럼 수령 할 수 있게 된다.현 정부가 국정과제로 추진한 ‘사망보험금 유동화 제도’가 본격 시행에 들어가면서 노후 소득 공백을 메우기 위한 새로운 재정 수단이 마련되는 셈이다.19일 금융위원회는 ‘사망보험금 유동화 점검회의’를 열고 제도 도입 준비 상황과 소비자 보호 방안을 최종 점검했다고 밝혔다. 이재명 대통령의 지시에 따라 유동화 대상자에게는 보험사별로 개별 통지가 진행될 예정이다.이번 제도는 생명보험의 사망보험금을 사망 이후가 아니라 생전 자산으로 전환해 활용할 수 있도록 한 것이 핵심이다.한화생명, 삼성생명, 교보생명, 신한라이프, KB라이프 등 5개 생명보험사가 금융당국과 태스크포스를 꾸려 10월 출시를 앞두고 있다.당초 적용 대상은 65세 이상이었으나 이번 개편으로 55세 이상까지 확대되며 대상 계약은 약 75만 9000건 총 가입금액은 35조 4000억 원에 달한다. 이는 기존 대비 각각 2.2배, 3배 이상 증가한 규모다.연금 수령 방식도 다양화된다. 출시 초기에는 12개월 치 연금을 한 번에 받는 ‘연지급 연금형’이 도입되며 전산 시스템 구축이 완료되는 내년 초부터는 월 단위로 지급되는 ‘월지급 연금형’도 추가된다.사망보험금 유동화 비율은 최대 90%까지 가능하며 연 단위(최소 2년 이상)로 설정할 수 있다.다만 제도 도입 초기에는 불완전 판매 방지 차원에서 대면 접수만 허용된다.소비자는 유동화 금액 수령일로부터 15일 신청일로부터 30일 중 먼저 도래하는 날까지 철회가 가능하다. 보험사가 중요한 내용을 설명하지 않았다면 3개월 이내에도 계약 취소가 가능하다.이재명 대통령은 지난 6월 국무회의에서 “모든 대상자에게 개별 통지하는 방안을 검토하라”고 지시한 바 있다.금융당국은 이후 후속 보험사들의 상품 출시를 독려하고, 정기적인 점검 회의를 통해 제도의 안착을 지원하겠다는 입장이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com