긴트 플루바 오토

농업 디지털 전환 기술 기업 긴트(대표 김용현)가 농기계 자율 주행 모듈 개발을 위해 3차원(3D) 인식 시스템을 개발하는 이스라엘 소재 나스닥 상장사 포어사이트(Foresight)와 국내 자동차 부품 제조사 코넥 간 3자 공동개발협약(JDA)을 체결했다.협약에는 긴트 ‘플루바 오토’를 개선한 제품을 개발하고 상용화할 3사 협력 계획이 포함됐다. 플루바 오토는 애프터마켓(차량 출고 후 장착 가능한 부품 시장) 농기계 자율 주행 모듈이다. 구보다, 마힌드라 등 다양한 브랜드 제품에 호환이 가능해, 사용자들은 기존에 사용하던 트랙터에 추가 부품 설치 만으로 차량 자동 조향에 해당하는 2단계 자율주행 기능을 더할 수 있다.3사는 플루바 오토에 포어사이트의 3D 비전 시스템 ‘스케일캠’(ScaleCam)을 탑재, 농기계 비포마켓(차량 제조 단계에서 장착 가능한 부품 시장)에 진출할 계획이다. 좌우에 설치한 카메라로 촬영한 영상을 분석해 정밀한 상황 판단을 할 수 있다. 시스템에 포함된 카메라는 코넥이 공급한다.포어사이트는 11일(현지시간) 보도자료를 통해 “2030년까지 최대 3,500만 달러 매출을 창출할 수 있다”며, “빠르면 2026년부터 초기 매출이 발생할 것으로 예상한다”고 밝혔다.긴트 김용현 대표는 “현재 트랙터를 비롯한 농기계 시장 화두는 단연 ‘자동화’에 있다”며, “현재 개발 중인 제품의 상용화까지 마치면 각 글로벌 트랙터 제조사를 대상으로 부품 공급 계약에 속도를 낼 예정”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com