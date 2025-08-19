동아ST 전경. 사진=동아ST

동아에스티는 염증성 질환 치료제 ‘이뮬도사(IMULDOSA, 성분명 우스테키누맙)’를 파트너사인 다국적 제약사 인타스 및 어코드 바이오파마를 통해 미국에 출시했다고 19일 밝혔다.이뮬도사는 얀센이 개발한 스텔라라의 바이오시밀러 제품이다. 스텔라라는 세계시장에서 약 215억5200만 달러(아이큐비아 2024년 누적 매출액)의 매출을 기록했다. 판상 건선과 건선성 관절염, 크론병 및 궤양성 대장염과 같은 질환 치료제로 쓰인다.이뮬도사는 지난 2013년부터 동아쏘시오홀딩스와 메이지세이카파마가 공동 개발했으며, 효율적인 글로벌 프로젝트 수행을 위해 2020년 7월 동아에스티로 개발 및 상업화에 대한 권리가 이전된 바 있다.2021년 7월에는 다국적 제약사 인타스와 이뮬도사의 글로벌 라이선스 아웃 계약을 체결했다. 인타스는 미국의 어코드 바이오파마와 유럽, 영국 및 캐나다의 어코드 헬스케어 등 계열사를 통해 전 세계에 이뮬도사를 상용화하고 있다.이뮬도사는 이미 독일, 영국, 스페인 등 총 14개 국가에 출시됐고 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트 등 MENA(중동·북아프리카) 지역에서는 품목허가를 획득했다.동아에스티 관계자는 “유럽에 이어 미국에서도 이뮬도사가 출시되며 글로벌 시장 진출에 속도가 붙고 있다”며 “이뮬도사가 전 세계 환자들에게 효과적인 치료 옵션으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com