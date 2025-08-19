7월 14일 서울 송파구 잠실 롯데월드타워에서 롯데그룹의 채용박람회 '잡카페'가 열리고 있다. 사진=롯데그룹

하반기 대기업 채용 확정률이 전년 대비 증가하면서 대기업 채용의 반등세가 감지됐다.HR테크기업 인크루트가 올해 하반기 국내 기업의 채용 계획 여부와 채용 규모, 방식을 알아보기 위해 최근(7월 7일부터 8월 3일) 국내 기업 591곳(대기업 72곳, 중견기업 107곳, 중소기업 412곳)을 대상으로 ‘2025 하반기 채용 동향 조사’를 했다.하반기 대기업 중 채용 계획을 확정지은 곳의 비율은 59.7%로 지난해보다 24.8%p 증가했다. 지난해 대기업의 채용 계획이 역대 10년간 조사에서 최저치를 찍었지만, 올해는 증가한 모습을 보이며 대기업 채용의 회복세가 포착됐다.반면 중견기업의 채용 확정률은 전년 대비 7.4%p 하락한 43.0%로 조사됐다. 중견기업의 채용 확정률은 2016년 이후 가장 낮은 수치로 나타났다.채용을 확정한 중소기업의 비율은 49.0%로 지난해보다 1.6%p 증가했다.채용 계획이 있는 기업들을 대상으로 채용 규모에 대해서도 물었다. 대기업은 채용 확정률과 함께 채용 규모도 지난해보다 증가할 것으로 나왔다. 지난해 한 곳도 없었던 세 자릿수 채용이 20.9%로 나타났다. 두 자릿수 채용도 51.2%로 전년 대비 5.0%p 증가했다.중견기업은 채용 규모 면에서도 감소세가 예고됐다. 세 자릿수 채용은 2.2%로 지난해보다 0.2%p 감소했다. 두 자릿수 채용도 28.3%로 지난해보다 12.2%p 감소해 전반적인 채용규모 감소를 전망할 수 있었다. 한 자릿수 채용은 69.6%로, 12.4%p로 증가했다.중소기업의 경우 한 자릿수 채용이 90.1%를 차지한 것으로 나타났다.채용 방식에 대해서도 물었다. 하반기 채용 계획이 있는 기업 중 62.2%가 ‘수시 채용’을 하겠다고 답했다. 이에 따라 2022년부터 본격화된 수시 채용은 여전히 채용 방식에서 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났다.정기 공채는 20.8%로 전년 대비 1.8%p 감소했다. 인턴(채용 전환형 및 직무 체험형)의 경우 1.5%p 증가한 17.0%로 집계됐다.인턴 채용은 지난해에 이어 올해 역시 상승세를 유지하면서 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다.기업 규모별로 채용 방식을 물었다. 대기업은 정기 공채가 63.5%로 가장 많은 비중을 나타냈다. 특히 대기업의 정기 공채 선발 비율은 전년 대비 1.6%p 증가하면서 회복세를 보였다. 반면 인턴 채용은 9.6%로 2.3%p 감소했다.중견기업은 수시 채용이 52.7%, 정기 공채가 30.9%, 인턴이 16.4%로 나타났다. 중소기업은 수시 채용이 72.2%로 가장 많았다.서미영 인크루트 대표는 “대기업의 채용 확정률이 반등하면서 대기업 채용을 노리는 구직자들은 지난해보다 나아진 채용 환경을 만나게 될 것이다. 반면 신입 구직자들이 경력을 주로 쌓는 중견기업의 채용 확정률이 감소한 것도 채용 시장에 영향을 미칠 것”이라 말했다.이어 “최근 2년간 기업의 채용 방식에서 정기 공채와 인턴채용의 차이가 좁혀지고 있다. 이에 따라 기업들이 인턴채용도 정기 및 수시 채용처럼 채용의 보편적 방식으로 여기는 경향이 두드러지고 있다”고 전했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com