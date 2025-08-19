OCI홀딩스 자회사 OCI 에너지가 운영하는 미국 텍사스 샌안토니오 베어카운티의 알라모1 태양광 프로젝트 전경. 사진=OCI홀딩스

OCI홀딩스가 미국에서 100메가와트(㎿) 규모의 태양광 발전 프로젝트 사업권을 매각했다.OCI홀딩스는 지난 13일(현지 시간) 미국 태양광 자회사 OCI 에너지가 사반치 리뉴어블스와 100MW 규모의 럭키 7 프로젝트 사업권 매각에 대한 최종 승인 절차를 완료했다고 18일 밝혔다.사반치 리뉴어블스는 미국에서 태양광 프로젝트를 개발·운영 중인 튀르키예 에너지 기업이다. OCI 에너지와는 지난 2분기 매각에 성공한 120MW 규모의 페퍼 프로젝트를 통해 양사 간 첫 전략적 파트너십을 구축하게 됐다.앞서 OCI 에너지가 부지 확보, 건설 전 조사, 인허가, 전력망 연계 등 프로젝트 초기 개발을 끝냈으며, 이제 사업권을 갖게 된 사반치 리뉴어블스가 발전소 시공과 운영 및 관리 등을 진행하게 된다.럭키 7 프로젝트는 댈러스 북동부 홉킨스 카운티에 100MW 규모의 유틸리티급 태양광 발전소를 짓는 사업으로 여의도 면적에 맞먹는 745에이커(약 300만 m²) 대지에 조성될 예정이다.오는 2027년 이 프로젝트의 개발이 완료되면 국내 4인 가족 기준 약 3만 가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전력량을 생산하게 된다.특히 홉킨스 카운티에는 오는 2028년까지 3GW 규모의 매트릭스 데이터센터가 건설되고 있는 것으로 알려져 있어 전력수요 급증이 예상된다.OCI홀딩스 관계자는 “선로퍼, 페퍼, 럭키7 등 올해만 벌써 3건의 총 480MW 규모 프로젝트 개발 및 매각에 성공하면서 미국 태양광 사업이 안정적인 성장 궤도에 올라선 상황”이라며 “앞으로 텍사스 지역에 집중되고 있는 AI 데이터센터 건설 붐에 맞춰 태양광의 간헐성을 보완할 수 있는 ESS 연계 프로젝트 개발 및 매각에 박차를 가할 계획”이라고 했다.업계는 OBBBA(미국 국정과제 지원을 위한 '하나의 크고 아름다운 법') 관련 ITC(투자세액공제) 일몰을 앞두고 태양광 프로젝트 개발 수요가 단기에 집중될 것으로 보고 있다.텍사스는 오픈AI, 오라클 등 빅테크 기업들이 대규모 인프라 투자를 확대하고 있어 미국 내 태양광 개발의 거점으로 떠오르는 지역이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com