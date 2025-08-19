홈 한경BUSINESS [속보] 해병특검, 조태열 전 외교장관 20일 소환 조사 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508198075b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.19 11:02 수정2025.08.19 11:02 정유진 기자 안경쓰는 조태열 외교부 장관 사진=연합뉴스[속보] 해병특검, 조태열 전 외교장관 20일 소환 조사정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 포토샵 뛰어넘는 AI? ‘트럼프 신라면’ 뚝딱 만든 나노 바나나 'K원전 1기 수출시 美에 1조원 어치 일감 줘야'…두산에너빌리티 급락 견본주택 마케팅의 새 기준, ‘디에이치 아델스타’ 도슨트 프로그램 운영 포스코인터, 美 바틀렛과 곡물거래 연 400만톤으로 확대 “2030 유학생·워홀러 몰린다” 카카오페이 해외장기체류보험 급증