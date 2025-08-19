안경쓰는 조태열 외교부 장관 사진=연합뉴스
[속보] 해병특검, 조태열 전 외교장관 20일 소환 조사
정유진 기자 jinjin@hankyung.com