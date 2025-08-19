유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 8월 19일 서울 더 플라자 호텔에서 ‘ESG 거버넌스 리더십 조찬간담회’를 개최했다. 사진=유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회

유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 19일 서울 더 플라자 호텔에서 ‘ESG 거버넌스 리더십 조찬간담회’를 개최했다.이번 간담회는 국내 기업이 글로벌 변화에 선제적으로 대응하고, ESG를 이사회와 경영 전략에 내재화하는 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 국내 주요 기업 및 기관의 임원, 사외이사 등 50여 명이 참석해, 급변하는 기술 환경과 지속가능성 요구 속에서 기업 거버넌스가 나아갈 방향을 논의했다.유연철 UNGC 한국협회 사무총장은 환영사에서 “인공지능(AI)을 비롯한 신기술의 발전이 산업 구조와 공급망, 의사결정 방식을 근본적으로 바꾸고 있다”며 “이러한 변화 속에서 ESG와 혁신의 균형을 유지하고 이를 기업 경쟁력으로 연결하는 것은 모든 경영진이 반드시 고민해야 할 필수 과제”라고 강조했다.특별 세션에서는 영상으로 장 파스칼 트리쿠아 슈나이더 일렉트릭 이사회 의장이 “지속가능성과 혁신은 상충하는 개념이 아니라 서로를 강화하는 동력”이라고 전하며, ESG를 경영 전반에 통합한 글로벌 사례를 소개했다.가브리엘라 오캄포 UNGC 본부 변혁적 거버넌스 담당관은 “지속가능성이 기업 성공에 필수적이라는 사실은 이미 한국 기업들이 입증했다"고 말했다. 이와 함께 이사회와 경영진이 미래의 사회·환경 리스크를 선제적으로 관리할 수 있기 위한 변혁적 거버넌스의 중요성을 강조하고, 5가지 실천전략을 공유했다.이어진 패널토론에서는 ESG 거버넌스를 위한 조직 문화의 중요성, 데이터 기반 성과 측정 그리고 AI와 디지털 기술을 활용한 실행력 강화 방안을 논의했다.이은경 UNGC 한국협회 실장이 좌장을 맡고, 박선현 서울대 경영대학 교수, 정재규 한국ESG기준원 정보분석센터장, 김한석 한국딜로이트그룹 기업지배기구 발전센터장이 토론에 참여했다.UNGC는 전 세계 160여 개국 2만5000여 회원사와 함께, 기업이 국제적으로 합의된 10대 원칙과 지속가능발전목표(SDGs)를 경영에 통합하도록 지원하는 세계 최대의 기업 지속가능성 유엔 이니셔티브다.UNGC 한국협회는 기업이 ESG를 경영 전반에 내재화해 지속가능성과 경쟁력을 강화할 수 있도록 전략 수립 초기부터 활용 가능한 지식과 도구를 제공하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com