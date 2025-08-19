체코 신규 원전 예정부지인 두코바니 전경. 사진=대우건설

3월 25일(현지 시간) 두산스코다파워를 방문한 체코 페트르 파벨 대통령이 두산에너빌리티 손승우 파워서비스BG장과 증기터빈을 살펴보고 있다. 사진=두산에너빌리티

올해 초 한국수력원자력·한국전력이 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문에 차세대 원전 독자 수출에 대한 웨스팅하우스의 검증 등 조건이 붙은 것으로 알려졌다.웨스팅하우스 몫으로 너무 많은 것을 떼어준 것 아니냐는 비판과 함께 에너지 수요 증가로 커지는 원전 시장 수출문을 열기 위한 불가피한 선택이었다는 평가가 함께 나온다.19일 원전 업계에 따르면 지난 1월 한수원·한전과 웨스팅하우스가 체결한 '글로벌 합의문'에 한국 기업이 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전을 독자 개발해 수출하는 경우 웨스팅하우스의 기술 자립 검증을 통과해야 한다는 조건이 들어간 것으로 전해졌다.한국 기업들이 개발하는 SMR이 웨스팅하우스의 원천 기술을 바탕으로 설계한 기존 대형 원전을 축소하는 방향으로 개발되고 있는 만큼, 이 역시 자사 기술에 해당하는지 따져보겠다는 것이다.웨스팅하우스 검증 결과에 이견이 있는 경우 미국에 소재한 제3의 기관을 선정해 기술 자립 여부를 검증한다는 내용도 담겼다.합의문에는 한수원·한전 등이 원전을 수출할 때 1기당 6억5000만달러(약 9000억원) 규모의 물품·용역 구매 계약을 웨스팅하우스와 맺고, 1기당 1억7500만달러(약 2400억원)의 기술 사용료를 내는 조항도 들어간 것으로 알려졌다.지난해 1월 지식재산권 분쟁 종료 합의 발표 당시 업계에서는 이미 합의 조건으로 조단위의 로열티와 일감 등을 제공하는 내용이 담겼을 것이라는 관측이 나온 바 있다.이 계약의 기간은 50년으로 설정된 것으로 알려졌다.지난해 1월 양측이 맺은 합의는 체코 두코바니 신규 원전 2기 수주를 위한 최종 계약 과정에서 나왔다.한수원·한전과 미국 웨스팅하우스는 체코 두코바니 원전 2기 수주 과정에서 불거진 지식재산권 분쟁을 지난해 1월 합의로 마무리했다.웨스팅하우스가 APR1400 원전이 자사 기술에 기반했다며 소송을 제기했으나, 양측은 협상을 통해 분쟁을 종료하고 원전 수출에 협력하기로 한 것이다.반면, 에너지 수요 급증으로 글로벌 원전 시장이 점차 확대될 것으로 전망되는 상황에서 웨스팅하우스와의 지재권 분쟁을 정리하지 못하는 경우 수출에 발목이 잡힐 수 있어 분쟁을 빠르게 마무리하고 리스크를 없앤 것이 합리적 선택이라는 반론도 나온다.이 같은 소식이 전해지자 이날 오전 유가증권시장에서 원전주들은 급락세다.이날 오전 11시 45분 두산에너빌리티 주가는 전날 보다 4.76%(3100원) 하락한 6만2000원에 거래되고 있다.두산에너빌리티는 26조원 규모의 체코 두코바니 원전 프로젝트에서 주요 기자재 공급 및 시공을 담당한다.한국전력은 전날보다 3.42% 하락했다. 한전KPS(-7.69%), 한전기술(-6.92%), 우리기술(-5.87%) 등도 하락하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com