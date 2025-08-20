앰플리튜드, AI 기반 KPI 전략 제안… “경영진 의사결정 정밀도 높인다”

디지털 분석 플랫폼 앰플리튜드는 AI를 활용해 조직 내 핵심성과지표(KPI)를 정교하게 자동화하고, 경영진의 전략적 의사결정을 지원하는 프레임워크를 제안했다. KPI를 단순한 수치가 아닌 ‘전사적 정렬과 실행력을 높이는 전략적 나침반’으로 정의하고, AI를 통해 이 지표들을 실시간 최적화할 수 있도록 돕는다는 것이다.앰플리튜드는 "오늘날처럼 데이터가 폭발적으로 생성되는 환경에서는 단순히 지표를 추적하는 것만으로는 한계가 있으며, KPI 자체를 조직 운영 리듬에 통합하고, 실시간으로 진화시킬 수 있는 체계가 필요하다"고 강조했다.AI 기반 KPI 전략은 다음과 같은 구조로 작동한다. ▲KPI 자동화 및 정밀 추적: AI 에이전트가 성과 지표를 상시 분석하고, 패턴 및 이상 징후를 감지해 사전에 인사이트 제공 ▲예측 및 원인 분석 기능: 고객 만족도 하락 등 이상 징후 발생 시, 근본 원인을 분석하고 개선안을 제안 ▲디지털 트윈 기반 경영 모델: KPI가 실제 성과와 연결되도록 조직 구조와 연계된 AI 학습 기반 구축또한 KPI는 일회성 보고서가 아닌 경영진 회의 및 전략 세션에서 실시간으로 활용되는 핵심 도구로 내재화되어야 하며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 주기적으로 점검하고 유연하게 재설계하는 체계도 필요하다고 덧붙였다.앰플리튜드 측은 “AI 기반 KPI는 단순 측정을 넘어, 경영진이 더 나은 질문을 던지고, 실행 중심의 조직 문화를 만들며, 장기적인 지속 가능 성장 전략을 설계하는 데 기여할 수 있다”고 설명했다.실제로 앰플리튜드 플랫폼은 조직 전체의 KPI를 한 프레임에 연결함으로써, 각 팀이 자신의 업무가 전체 미션에 어떤 영향을 미치는지를 명확히 인식하게 하고, 우선순위의 일관성을 확보할 수 있도록 설계돼 있다.AI를 통해 KPI가 실시간으로 정밀화되고, 이 데이터를 기반으로 경영진이 민첩하게 대응할 수 있는 구조를 갖춘다면 고객 경험 개선, 운영 효율 향상, 매출 성장 등 비즈니스 전반에서 ‘선제적 개선 사이클’을 실현할 수 있다는 것이 앰플리튜드의 제안이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com