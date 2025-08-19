홈 한경BUSINESS [속보] 김건희특검, '건진법사' 구속영장 청구 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508198586b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.19 14:34 수정2025.08.19 14:34 강홍민 기자 김건희 여사의 ‘통일교 청탁 의혹’ 당사자로 알려진 건진법사 전성배 씨가 18일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀 사무실로 조사를 받기 위해 출석하고 있다(사진=문경덕 기자)김건희특검, '건진법사' 구속영장 청구강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 한화오션·현대건설, '해상풍력 원팀' 맞손…국산화로 中 공세 맞선다 “정치 복귀 시동” 조국, 주말에 복당...文예방도 예정 '풍전등화' 석유화학 재편안 나온다…치킨 게임·무임승차 방지 총력 李, 한미 정상회담 앞두고 총수들 또 만나…김동관도 참석 BLACKPINK×Asahi, 리미티드 텀블러 증정 캠페인 실시