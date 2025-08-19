이재명 대통령이 8월 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 미일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회에서 이재용 삼성전자 회장을 비롯한 참석자들과 대화하고 있다. 사진=대통령실

이재명 대통령이 한미 정상회담을 엿새 앞둔 19일 재계 총수들과 또 다시 회동했다.도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 세부 내용을 조율할 관세협상의 최종 결론에 따라 한국 경제의 앞날이 달라질 수 있는 만큼 '원팀 모드'를 강조하며 협조를 구한 것으로 풀이된다.재계에 따르면 이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에 순방 일정에 동행하는 경제단체장과 기업인들을 초청해 간담회를 열었다.간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 대한상공회의소 회장을 맡고 있는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 조원태 한진그룹 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 장재훈 현대차 부회장 등 재계 고위 인사들이 총출동했다.이날 간담회는 한미회담에서 중요하게 다뤄질 두 개의 대형 의제 중 '관세 세부협상'을 염두에 둔 것으로 보인다.정부는 지난 7월 말 타결한 협상에서 3500억 달러라는 대규모 대미 투자를 약속하는 대가로 일본이나 유럽연합(EU) 등 주요 경쟁국들과 동등한 수준인 15% 상호관세율을 관철했다.이 과정에서 국내 대기업들이 미국에 대한 대규모 투자를 약속하는 등 '지원사격'에 나선 것이 협상의 지렛대로 작용했다.다만 세부 협상은 아직 완전히 끝나지 않은 만큼 이 자리에서 이 대통령은 정부의 향후 협상 전략을 공유하면서 기업인들에게 마지막까지 지원에 나서 달라고 당부할 것으로 예상된다.실제 간담회에는 한미 관세협상에서 중요하게 다뤄진 조선·반도체·자동차·방산·바이오·에너지 등 분야의 기업인들이 고루 참석했다.이 대통령은 관세협상 타결을 앞둔 지난 7월에도 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등과 연달아 만난 바 있다.앞서 6월 13일에는 재계 총수와 경제단체 관계자들을 불러 간담회를 여는 등 취임 이후 재계와 꾸준히 접촉해 왔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com