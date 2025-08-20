멕시카나치킨, 부위별 제품 판매 인기로 브랜드 경쟁력 강화

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 개인 취향과 선택적 구매를 중시하는 최신 소비자 트렌드를 반영하여 기존 한마리, 순살에서 부위별 제품 3종을 확대해 화제를 모으고 있다.멕시카나치킨의 부위별 제품 옵션은 ▲닭다리 ▲윙&봉 ▲콤보(닭다리 반/윙&봉 반) 3종으로, 한마리 치킨 제품 주문 시 원하는 부위를 고객의 기호에 맞게 옵션으로 선택하여 구매할 수 있다.멕시카나 치킨은 이번 부위별 제품 옵션 운영을 통하여 제품 선택의 폭을 한 층 다양화하여 고객 만족도를 높이고, 최근 소비자들의 구매 패턴과 트렌드에 부합하는 제품을 제공함으로써 치킨 시장에서의 경쟁력 우위를 확보할 수 있을 것으로 내다보고 있다.멕시카나치킨의 부위별 옵션 모든 제품은 신선육을 사용해 높은 품질과 맛을 그대로 유지하면서 고객의 취향과 기호에 맞는 선택 구매까지 가능하도록 구성됐다. 이에 기존 멕시카나치킨을 애용하는 소비자는 물론, 치킨을 선호하는 다양한 고객층으로부터 많은 관심과 구매가 이어질 것으로 예상된다는 설명이다.멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “급변하는 소비 시장의 트렌드와 그에 따른 소비자의 니즈를 적극 반영하여, 고객 분들께 보다 다양한 선택의 기회와 경험을 선사하고 그와 함께 최상의 품질을 갖춘 제품을 제공해 드리고자 부위별 카테고리 메뉴 3종을 운영하게 됐다. 앞으로도 저희 멕시카나는 소비 시장의 트렌드 변화와 고객의 니즈를 빠르고 정확하게 캐치하고 분석하여, 최상의 제품과 서비스로 언제나 고객에게 최고의 만족을 드리는 브랜드가 될 것을 약속드린다”라고 전했다.한편, 멕시카나는 부위별 제품 출시 기념으로 멕시카나 앱을 통하여 제품 구매 시 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 전개하고 있다. 프로모션은 오는 31일까지 진행되며, 자사앱 내 이벤트 페이지 등을 통하여 할인쿠폰을 다운로드한 후 부위별 제품 결제 시 적용하면 3,000원 저렴하게 구매가 가능하다.프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 홈페이지와 멕시카나치킨 앱에서 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com