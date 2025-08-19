갤럭시아에스엠, 람보르기니 고객 대상 테크노짐 프리미엄 웰니스 체험 프로그램 선보여

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)을 통해 국내에 선보이고 있는 이탈리아 명품 피트니스 기구 브랜드 테크노짐이 ‘람보르기니 서울 서비스 클리닉’ 행사에서 람보르기니 오너를 대상으로 특별한 웰니스 체험 프로그램을 제공했다.람보르기니 서울 서비스 센터에서 진행된 이번 행사는 동반인을 포함해 총 40명의 람보르기니 오너가 초청되어 진행됐다. 전체 행사는 프라이빗 차량 점검, 우루스 SE 테스트 드라이브 등으로 구성됐다. 사이드 프로그램으로 테크노짐에서 운영한 웰니스 부스에서는 AI 기반 최첨단 측정 기구인 테크노짐 체크업을 활용한 웰니스 컨설팅 프로그램과 테스트 드라이브 전후로 근막 이완 마사지 등이 제공됐다.테크노짐 체크업 웰니스 컨설팅에서는 체성분, 신체 밸런스, 집중력 및 기억력 등 인지 능력까지 6가지 항목을 측정해 웰니스 에이지를 산출하고, 전문 트레이너가 이를 바탕으로 참가자에게 맞춤형 운동 처방과 코칭을 제공했다. 또한 재활 전문 트레이너의 근막 마사지 서비스도 함께 진행해 시승 전 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 도왔다.현장에서 진행된 AI 기반의 스마트 덤벨 무게 맞추기 챌린지에도 큰 관심이 쏟아졌다. 커넥티드 덤벨은 2kg부터 24kg까지 12단계 무게 조절이 가능하며, AI 센서를 통해 무게, 반복 횟수, 세트 수를 자동으로 기록하고 개인 맞춤형 운동 루틴을 앱으로 제공하는 최첨단 스마트 피트니스 기구다. 이 밖에도 테크노짐 공식 인스타그램 팔로우 및 현장 사진 업로드 시 모빌리티 볼을 증정하는 SNS 이벤트도 함께 운영했다.현장에는 테크노짐의 가정용 최고급 라인업인 ‘퍼스널 라인’의 트레드밀과 실내 자전거, 썰매 끌기 모드로 근력 운동까지 가능한 다기능 트레드밀 ‘테크노짐 런’, 그리고 다양한 소도구가 결합된 ‘테크노짐 벤치’ 등이 전시됐다. 참가자들은 대기 시간 동안 제품을 직접 체험하고, 전문가로부터 개인의 운동 목적과 라이프스타일에 최적화된 제품 상담을 받았다.갤럭시아에스엠 관계자는 “이번 람보르기니와의 협업은 프리미엄 고객들에게 운동 이상의 ‘라이프스타일로서의 웰니스’를 제안한 특별한 기회였다”며, “앞으로도 맞춤형 프로그램과 혁신적인 제품으로 건강한 라이프스타일을 지원하겠다”고 말했다.테크노짐은 현재 공식 수입사인 갤럭시아에스엠을 통해 서울 강남구에 체험형 전시장인 '테크노짐 센터 코리아'를 비롯해 롯데백화점 본점 에비뉴엘점, 현대백화점 판교점 및 신세계백화점 센텀시티점에 입점해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com