트럼프, 우크라이나 평화 담판에서 성과로 신뢰 증명해야

악수하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 사진=UPI·연합뉴스

Appearance

슈트와 넥타이, 권력의 상징 언어

미·러 공동 기자회견에 나선 트럼프 대통령과 푸틴 대통령. 사진=로이터·연합뉴스

Behavior

악수 10초, 서로 다른 권력 심리전

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 휴전 담판을 위해 8월 15일(현지 시간) 미국 알래스카주 앵커리지의 엘멘도프-리처드슨 합동기지에서 회담을 열고 있다. 사진=AFP·연합뉴스

Communication

마이크 앞에서 드러난 두 얼굴

8월 15일(현지 시간) 미국 알래스카주 앵커리지의 엘멘도프-리처드슨 합동기지에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 사진=UPI·연합뉴스

평화의 대통령? 쇼맨십을 넘어야 진짜 리더다

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 정상회담을 추진하겠다고 밝히며 전쟁 종식을 위한 직접 담판 구상을 드러냈다.이어 유럽 정상들과의 연쇄 회담에서는 우크라이나 안보 보장을 논의하며 ‘평화의 가능성’을 강조했다. 이는 4년 가까이 이어진 전쟁의 출구를 모색하는 초기 단계로 평가되는 만큼 세계가 주목하고 있다.지난 8월 15일 미국 알래스카주 앵커리지의 엘멘도프-리처드슨 합동기지에서 트럼프와 푸틴이 다시 만났다. 회담의 의제는 우크라이나 전쟁 휴전과 평화협정이었다. 하지만 결과는 엇갈렸다.트럼프는 “10점 만점에 10점”이라 자평했지만 국제사회는 독재자 푸틴의 외교적 복귀라는 성과에 더 주목했다. 이번 만남에서 흥미로운 점은 외교적 협상력 못지않게 이미지 전략이 강하게 드러났다는 사실이다. 두 정상의 옷차림, 제스처, 발언 모두가 철저히 설계된 치열한 고도의 전략이었다.푸틴의 옷차림은 단순한 스타일이 아니라 철저히 계산된 무대 장치였다. 블랙에 가까운 다크네이비 슈트와 와인색 넥타이는 절제를 드러내는 동시에 냉정한 권위를 상징했다.드레스 셔츠의 깃과 소매를 치밀하게 노출한 연출은 신뢰라기보다 통제력을 과시하려는 장치였다. 미소를 최소화하고 강한 시선 교환에 집중한 푸틴의 표정은 협력보다는 압박의 메시지를 발산했다.반면 트럼프는 그의 시그니처인 네이비 슈트와 붉은 넥타이를 택했다. 붉은색은 보수 정치의 상징이자 힘과 에너지의 언어다. 트럼프는 이를 통해 ‘강한 미국의 리더’라는 이미지를 의도했지만 넥타이가 허리 아래까지 길게 내려오며 다소 과장되고 팽창된 인상을 남겼다.여기에 과감한 손동작과 표정은 쇼맨십의 무게를 더했지만 절제된 푸틴과 대비되며 ‘조급함’으로도 읽힐 수 있었다. 결국 푸틴은 냉정한 통제력을, 트럼프는 과시적 에너지를 선택함으로써 두 정상은 극명하게 다른 리더십 이미지를 드러냈다.알래스카 회담의 상징적 장면은 악수였다. 트럼프는 손바닥을 드러내며 몸을 기울여 환대를 연출했다. 이는 우호적 메시지를 보내면서 동시에 “내가 판을 주도한다”는 과시적 의도를 담고 있었다. 하지만 악수 과정에서 손을 덮거나 몸을 기울이는 과도한 동작은 오히려 불안정하고 과장된 태도로 보일 수 있다.푸틴은 달랐다. 손을 단단히 잡되 각도를 낮게 유지하며 냉정한 협상가의 이미지를 연출했다. 특히 검지손가락을 세워 트럼프에게 설명하는 장면은 ‘말하는 자와 듣는 자’의 구도를 은연중 드러냈다. 이는 무의식적 압박이자 계산된 권력 연출이었다.트럼프가 웃으며 받아친 모습은 친근하게 보일 수 있으나 실질적 협상 구도에서는 푸틴의 차가운 계산이 한발 앞서 있다는 느낌을 줄 수 있다.즉 트럼프는 몸짓으로 무대를 장악하려 했고 푸틴은 절제로 상대를 압박했다. 트럼프는 순간적 시선을 끌었지만 전략적 무게감이 떨어졌고 푸틴은 냉정함 속에서 독재자의 이미지를 각인시켰다.발언에서도 차이는 뚜렷했다. 트럼프는 기자 질문을 피하고 “10점 만점에 10점”이라는 자기 평가로 회담 성과를 포장했다. 이는 지지층에게는 효과적일 수 있으나 국제사회에서는 투명성 부족과 레토릭 의존으로 비칠 위험이 있었다. 레토릭이란 설득을 목적으로 한 화려한 언변이나 표현 기법을 뜻한다.다시 말해 메시지는 강렬했지만 구체적 실행 계획이 결여된 모습으로 보일 수 있다. 푸틴은 반복적으로 ‘우크라이나 사태의 근본 원인 해결’을 강조하며 기존 입장을 고수했다. 새로운 제안은 없었지만 바로 부정적인 측면의 그 일관성이 냉정하고 차가운 권력자 이미지를 강화했다.그는 불필요한 감정적 언급을 자제하고 차분한 톤으로 국제사회에 메시지를 던졌다. 이는 호감보다는 거리감을 줬지만 전략적 ‘냉정함’이라는 이미지를 공고히 하는 데는 효과가 있었다.이번 알래스카 정상회담은 상징과 행보가 교차하는 무대였다. 푸틴은 절제된 옷차림과 차갑게 계산된 자세로 ‘복귀’라는 의제를 달성하며 노련한 전략가의 존재감을 각인시켰다.반면 트럼프는 화려한 연출과 과감한 제스처로 주목받았으나 구체적 합의와 실질적 성과는 부족했다는 평가가 적지 않다. 트럼프 앞에는 여전히 풀어야 할 숙제가 남아 있다. 무엇보다 화려한 무대 연출에 머무르지 않고 협상의 장에서 실질적 결과를 만들어 내는 리더십을 증명해야 한다.또한 지지층을 향한 대중적 언어와 국제사회가 요구하는 신뢰의 언어 사이에서 균형을 찾는 일이 중요하다. 더 나아가 푸틴과 같은 노련한 협상 상대 앞에서는 상대를 수용하는 태도에 머물기보다 주도적으로 판을 이끌어가는 힘을 보여줄 필요가 있다.국제사회를 뒤흔든 푸틴 또한 마찬가지다. 절제된 권위의 표현은 단기적으로는 무게감을 주지만 장기적으로는 신뢰와 공감 형성에 한계를 드러낼 수 있다. 지나치게 차갑고 계산된 행보는 협력보다는 경계심을 불러일으키기 때문이다.결국 이번 회담은 ‘쇼맨십과 전략적 냉정’이 맞부딪힌 장면이었다. 트럼프는 보여주기에 강했지만 실질은 약했고, 푸틴은 감정은 배제했으나 권력의 무게는 강조했다.이제 세계가 주목하는 것은 두 정상 중 누가 보여주기식 장식을 넘어 실질적 성과와 신뢰를 현실로 만들어낼 수 있는가 하는 점이다. 진정한 평화의 대통령은 무대 위에서가 아니라 협상 테이블 위에서 남기는 결과로만 증명될 수 있기 때문이다.