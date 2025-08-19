서울의 한 시중은행 대출 창구가 한산한 모습을 보이고 있다./2025.6.30. 김범준 기자

올해 2분기(4∼6월) 가계부채가 다시 한 번 역대 최대치를 갈아치웠다.6·27 대출 규제 시행 직전까지 주택과 주식 등 자산 투자 수요가 급증하며 ‘영끌’과 ‘빚투’가 되살아났다는 분석이다.19일 한국은행이 발표한 ‘2025년 2분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1952조8000억 원으로 집계됐다. 이는 1분기 말보다 24조6000억 원 증가한 수치로 2002년 관련 통계 집계 이후 가장 높은 수준이다.분기별 증가폭으로는 2021년 3분기(+35조 원) 이후 가장 크며 올해 들어 증가세가 더욱 가팔라지고 있다. 우리나라 가계신용은 작년 1분기 통화 긴축 영향으로 일시적으로 감소했지만 이후 5분기 연속 증가세를 이어갔다.가계신용 가운데 가계대출 잔액은 1832조6000억 원으로 전 분기보다 23조1천억 원 증가했다. 이는 1분기 증가액(3조9억 원)의 약 6배에 달하는 수준이다.세부적으로 보면 주택담보대출은 14조9000억 원, 기타대출(신용대출·증권사 신용공여 등)은 8조2000억 원 증가했다.주택금융공사와 주택도시기금의 정책대출은 2조6000억 원 늘었지만 전체 주담대 대비 비중은 29.0%에서 28.8%로 소폭 하락했다.예금은행의 가계대출은 993조7000억 원으로 이 중 주담대 16조 원, 기타대출 3조300억 원 증가했다.비은행예금취급기관(상호금융·저축은행 등)은 314조2000억 원으로 전 분기보다 3조 원 늘어나며 세 분기 연속 증가했다. 보험·증권 등 기타금융기관의 가계대출도 9000억 원 증가했다.가계신용에서 카드 결제 대금을 포함한 판매신용 잔액은 120조2000억 원으로 1조4000억 원 늘었다. 대부분 신용카드사 등 여신전문금융회사를 통한 증가다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com