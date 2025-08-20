립스틱 22만원·섀도우 35만원…루이비통 화장품, 이 가격에 누가 살까

8월 20일 중국에서 선출시

프랑스 명품 브랜드 루이비통이 초고가 뷰티 브랜드를 론칭한다.20일 루이비통은 뷰티 컬렉션 ‘라 보떼 루이비통’을 오는 29일 국내에 공식 출시한다고 밝혔다. 립스틱, 립밤, 아이섀도우 등 3가지 카테고리다.립스틱은 루이 비통의 이니셜 LV가 의미하는 로마 숫자 55에서 착안해 총 55가지 색상으로 선보이며, 립밤은 10가지의 시어 글로우 컬러다. 아이섀도우 팔레트는 4가지 컬러로 구성된 8종을 공개한다.‘라 보떼 루이비통’의 뷰티 크리에이티브 디렉터는 메이크업 아티스트 ‘데임 팻 맥그라스(Dame Pat McGrath)’가 맡았다. 팻 맥그라스는 “‘라 보떼 루이비통’은 탁월한 장인 정신과 혁신의 결실”이라며 “이번 컬렉션이 럭셔리 뷰티의 새로운 차원을 열게 될 것”이라고 말했다.제품의 디자인은 독일 산업 디자이너 ‘콘스탄틴 그리치치(Konstantin Grcic)’가 총괄했다. 알루미늄과 황동 같은 소재를 활용한 리필 가능한 제품으로 플라스틱 사용은 최소화하고 내구성은 높였다.문제는 가격이다. 립스틱 55종과 립밤 10종의 글로벌 가격은 160달러로 알려졌다. 한화 22만원에 달한다. 아이섀도우 팔레트는 250달러(약 35만원)다. 국내 판매가도 비슷한 선에서 책정될 것으로 보인다. 아직 한국 가격은 정해지지 않았다.‘라 보떼 루이비통’은 오는 8월 25일 전세계 온라인 사전 예약을 시작하며, 8월 29일부터 일부 루이비통 매장과 공식 온라인 홈페이지에서 정식 출시한다. 오프라인 점포는 루이비통 도산 스토어에서 9월 1일부터 판매한다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com