주거·교통·먹거리 따라

온실가스 배출량 차이



남성은 교통·먹거리,

여성은 소비·주거 비중 높아



국가 감축목표 달성 위해선

1인당 배출량 줄일 수 있는

생활영역별 맞춤형 정책 필요

주요국 시민 1인당 생활영역별 온실가스 배출량. 자료=녹색전환연구소

[한경ESG] 이슈한국인의 생활양식에 따른 온실가스 배출량이 1인당 연간 9.46톤으로 나타났다. 녹색전환연구소는 19일 발간한 보고서 ‘1.5℃ 라이프스타일 1년의 기록과 전망’을 통해 이 같은 조사 결과를 발표했다.이번 조사는 2024년 7월부터 2025년 7월까지 연구소가 운영하는 ‘1.5℃ 계산기’를 통해 수집한 시민 데이터 1만3962건 가운데 7901건을 정제·분석해 도출됐다. 이 수치는 정부가 집계한 한국의 1인당 온실가스 배출량 약 14톤보다 낮은데, 산업 부문을 제외하고 주거·교통·소비 등 생활 영역만을 반영했기 때문이다.보고서에 따르면 한국인의 생활양식 배출량은 주요국 평균보다 높은 수준이다. 독일·핀란드 등 유럽 국가의 생활영역별 1인당 배출량은 7~8톤대 수준으로 나타났다. 일본은 6톤 안팎으로 한국보다 낮았다. 연구소는 “세계 평균과 비교해도 한국인의 생활양식 배출량은 상당히 높은 편”이라며 “2030년까지 1인당 배출량을 평균 6톤 수준으로 줄여야 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성이 가능하다”고 설명했다.생활영역별로는 주거 부문 배출량이 3톤으로 가장 높았고, 소비(1.95톤), 교통(1.95톤), 먹거리(1.47톤) 순이었다. 연령대별로는 30대의 평균 배출량이 가장 높았으며, 성별 차이도 뚜렷했다. 남성은 교통·먹거리 비중이, 여성은 소비·주거 비중이 상대적으로 높았다. 소득 수준에 따라서는 고소득층일수록 소비·교통 배출량이 많아 전체 배출 규모가 커지는 경향을 보였다.보고서는 항공기 이용 시간과 주거 면적이 배출량에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 꼽았다. 내연기관차 이용, 여행·외식 빈도, 의류 구매량 등도 주요 변수로 지적됐다. 연구소는 “2030년까지 1인당 배출량을 평균 6톤 수준으로 줄여야 국가 감축목표 달성이 가능하다”며 “소득·지역 격차에 따른 맞춤형 접근과 제도적 지원이 필요하다”고 강조했다.연구소는 서울·대구 등 10개 지역에서 ‘1.5℃ 라이프스타일 한 달 살기’ 캠페인을 진행해 교통·먹거리·소비 영역에서 감축 효과를 확인했다고 밝혔다. 다만 대중교통 인프라 부족, 채식 선택권 제한 등 구조적 제약이 지속적 실천의 한계로 지적됐다.보고서는 “기술적 감축만으로는 한계가 있다”며 “지방정부 차원의 생활영역별 정책 설계와 시민 참여형 거버넌스 제도화가 병행돼야 한다”고 제언했다.이승균 기자 csr@hankyung.com