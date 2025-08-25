김동욱 김앤장 변호사, 실력·리더십 겸비한 ‘젊은 리더’[변호사들이 뽑은 롤모델 변호사]

김앤장의 젊은 리더.김동욱 김앤장 변호사에 대한 내부 평가는 이렇다. 2014년 로스쿨 졸업 후 김앤장에 몸담은 지 올해로 12년째다. 기라성 같은 선배들에 비해 경력은 짧지만 이미 내부에서는 후배들에게 가장 존경받는 변호사 중 한 명이 됐다.김 변호사가 롤모델로 선정될 수 있었던 첫째 비결로는 실력이다. 조세 분야 변호사들은 주로 불복(소송) 업무를 위주로 하는 경우가 많다.그는 저연차 때부터 고객이 당면한 세무 이슈를 검토하고 솔루션을 제시하는 일을 많이 해왔다. 변호사 자격증 외에도 공인회계사 자격증까지 갖고 있어 업무에 대한 이해도가 뛰어나다는 평가를 받았기 때문이다.이를 앞세워 연차가 쌓일수록 고객과의 네트워크 및 신뢰관계를 쌓을 수 있었다. 현재 수많은 국내 굴지의 대기업들이 그에게 조세 관련 조언을 받는 이유다.둘째는 리더십이다. 고객으로부터 특정 의뢰나 자문 요청이 올 경우 해당 업무에 적임자를 찾아 팀 구성에 직접 관여한다. 특히 탁월한 소통 능력으로 정평이 자자하다. 단순히 후배들에게 업무 해결을 요청하는 것이 아니라 함께 고민하면서 문제를 해결하고 결과에 대하여 책임지는 선배가 되려고 노력하는 변호사로 알려졌다.김 변호사는 “주어진 일을 잘 해결하는 능력에 더해 고객과의 관계를 통하여 새로운 업무를 만들어내는 모습을 많이 보여준 것이 후배들에게는 귀감이 됐던 것 같다”고 자평했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com