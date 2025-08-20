국민의힘 안철수(왼쪽), 김문수 당대표 후보가 3일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 제6차 전당대회 후보자 비전대회에 참석해 대화하고 있다. 2025.8.3/뉴스1

국민의힘 당대표 후보자들의 마지막 TV 토론회가 열린 19일 뜻밖의 화제가 주목을 끌었다.안철수 후보가 김문수 후보에게 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(K-POP Demon Hunters 이하 케데헌) 일명 ‘케데헌’을 언급하며 시대 감각을 강조한 것이다.안 후보는 토론 중 김 후보에게 “그동안 너무 무거운 주제만 다뤄서 가벼운 질문 하나 드리겠다”며 “케데헌 들어보셨냐”고 질문을 던졌다.김 후보가 “무슨 말씀이신”라며 다소 당황한 반응을 보이자 안 후보는 “넷플릭스에서 방영 중인 케이팝 데몬 헌터스가 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌고 있다”며 설명을 이어갔다.이어 그는 “K-콘텐츠를 대표하는 작품으로 선에 해당하는 걸그룹이 악의 남성 그룹과 싸워 이기는 스토리다. 애니메이션임에도 불구하고 OST가 미국 빌보드 ‘핫100’ 차트 1위에 오를 만큼 큰 반향을 일으켰다”고 강조했다.안 후보는 “제1야당의 당대표라면 이 정도의 문화 트렌드는 알고 있어야 한다”며 “국민과 소통하려면 이런 시대 흐름을 외면해선 안 된다”고 말했다.이에 김 후보가 “앞으로 그런 걸 많이 소개해달라 함께 보면 좋겠다”고 응답하자 안 후보는 “그보다는 후보님 스스로 트렌드에 더 많이 접촉하려는 노력이 필요하다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com