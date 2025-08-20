(사진=이솔 기자)

경찰은 20일 황교안 전 총리의 선거 방해 등 의혹 등의 혐의로 강제수사에 나섰다.서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시께부터 서울 용산구의 ‘부정선거부패방지대’(부방대) 사무실을 압수수색해 내부 자료 확보에 나섰다.앞서 지난 5월 27일 중앙선거관리위원회는 부정선거부패방지대와 이 단체 대표인 황 전 총리를 공직선거법상 유사기관 설치, 투·개표 간섭 및 방해 등의 혐의로 고발했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com