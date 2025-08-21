육회바른연어, 프로모션·신메뉴로 ‘트렌디 미식’ 소비자 공략

프랜차이즈 외식 브랜드 육회바른연어가 ‘트렌드한 미식감각’과 ‘상생 전략’을 겸비한 행보로, 재미·정보·트렌드 결합 콘텐츠 전략을 펼치며 브랜드 외연 확장에 나섰다.SNS 인증문화와 경험 중심 소비가 일상으로 자리잡으며, ‘가볍지만 특별한’ 외식 경험을 제공하기 위해 육회바른연어는 단순한 메뉴 판매를 넘어 콘텐츠, 공간, 이벤트를 아우르는 소비자 중심 마케팅과 민생회복을 위한 실질적 프로모션, 시즌 한정 신메뉴까지 선보이고 있다.인터뷰 형식의 영상 콘텐츠부터 유행 밈을 활용한 짧은 숏폼, 데이트 코스·야구장 먹거리와 같은 생활형 콘텐츠에 브랜드를 자연스럽게 녹여내며 소비자의 자발적 확산을 유도하고 있다. 여기에 매월 진행되는 정기 광고 캠페인과 단계별 브랜드 영상 제작으로 인지도 확산에 박차를 가하고 있다.체험형 마케팅도 활발하다. 신규 매장 오픈, 신메뉴 출시, 야구 팬층을 겨냥한 제휴 이벤트까지 다양한 포맷의 체험단을 상시 운영하며, 블로그·인스타그램·유튜브 등 각 플랫폼에서 후기를 이끌어낸다. 이외에도 라디오, TV, 야구장 옥외광고를 아우르는 전방위 미디어 믹스 전략을 펼치고 있다.프로모션도 눈에 띈다. 육회바른연어는 최근 ‘민생회복 소비쿠폰’ 활성화의 일환으로 ‘바른세트 3종’을 출시하며 소비자와 가맹점이 함께 이익을 얻는 상생 구조를 진행하고 있다.최신 트렌드에 걸맞은 신메뉴 개발에도 적극적이다. 일부 매장에서 테스트 판매된 ‘불닭마요 연어깍두기 정식’은 색다른 맛을 원하는 소비자층의 반응을 이끌어냈고, SNS를 통해 빠르게 입소문을 탔다.이를 반영해 전국 매장에서는 이달 31일까지 여름 한정 메뉴로 ‘불닭마요 연어깍두기 정식’과 ‘불닭마요 연어초밥 6P’를 선보이고 있다. 매콤한 불닭소스와 자체 개발한 특제 불마요소스, 그리고 신선한 연어가 어우러진 이번 메뉴는 ‘매운맛 트렌드’와 ‘가성비 정식 구성’을 동시에 충족한다.육회바른연어는 ‘힐링 공간’을 콘셉트로 매장 인테리어를 리뉴얼한 결과 매출은 이전 대비 대폭 상승했다.2019년 1호점 오픈 이후 2021년 본격적인 프랜차이즈 사업을 시작한 육회바른연어는 2024년 ‘올해의 브랜드 대상’과 ‘브랜드 고객충성도 대상’을 수상했으며, 2025년에는 해당 부문 2년 연속 수상과 함께 가맹점 220호점을 돌파했다.2024년 공정거래위원회 정보공개서에 따르면 월평균 매출은 약 5,305만 원으로, 동종 업계 1위를 기록 중이다.육회바른연어 관계자는 “브랜드의 모든 활동은 고객과 가맹점 모두에게 실질적인 가치를 제공하는 데 초점을 맞추고 있다”며 “트렌드에 맞춘 메뉴와 콘텐츠, 그리고 신뢰 기반의 운영 지원을 통해 장기적인 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com