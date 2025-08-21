서울창조경제혁신센터, AI/AX·인구테크 중심 ‘Build X’ 오픈이노베이션 프로그램 공식 론칭

서울창조경제혁신센터(대표 이영근, 이하 서울창경)는 인공지능(AI) 및 인공지능 기반 사용자 경험(AX), 그리고 인구구조 변화에 대응하는 ‘인구테크’ 분야를 핵심으로 한 민관협력 오픈이노베이션 특화 프로그램 ‘Build X’를 공식 론칭한다고 21일 밝혔다.이번 프로그램은 서울창경이 주관기관으로 참여 중인 중소벤처기업부 민관협력 오픈이노베이션 지원사업의 일환으로, 빠르게 변화하는 사회 구조와 기술 수요에 대응하고자 ‘AI/AX와 인구테크’에 전략적으로 집중하여 기획됐다.서울창경은 지난 2월, ‘민관협력 오픈이노베이션 밋업데이’를 통해 ‘Build X’의 파일럿 프로그램을 시범 운영했으며, 이후 실제로 수요기업과 스타트업 간 PoC와 협업이 실질적인 성과로 이어졌다고 밝혔다. 이러한 결과를 바탕으로, 서울창경은 서울창경만의 민관협력 오픈이노베이션 프로그램 확장을 선언한 것이다.‘Build X’는 특히 AI/AX 기술을 활용한 서비스 고도화와 초고령사회, 저출산 등의 사회적 과제를 해결하는 인구테크 솔루션 개발에 주력한다. 서울창경은 6대 성장엔진 산업(ABCDEF: AI, BIO, CULTURE & CONTENTS, DEFENSE, ENERGY, FACTORY)과 연계하되, AI/AX 및 인구테크를 중심 축으로 설정하여 특화된 밋업(비즈니스 미팅)과 연계 프로그램을 운영할 계획이다.이영근 서울창경 대표이사는 “AI/AX와 인구테크는 한국 사회의 구조적 전환을 이끄는 핵심 분야”라며 “서울창경은 오픈이노베이션을 통해 대기업과 스타트업이 함께 사회 문제를 해결하고, 미래 시장을 준비할 수 있는 구조를 설계하고 있다”고 밝혔다. 이어 채송화 매니저는 “협약 기간 이후에도 기업들이 지속적으로 성과를 낼 수 있도록 끊임없이 지원하겠다”고 말했다.서울창경은 오는 8월 26일에 진행하는 ‘Build X(1차)’ 프로그램 통해 첫 선을 보일 예정이며, 한국마사회와의 ‘KRA Build X’ 프로그램을 통해 오픈이노베이션 선두주자로서의 면모를 다질 예정이다. 한국마사회와의 말 산업 관련 오픈이노베이션을 희망하는 기업은 오는 9월 1일 오전 11시까지 서울창조경제혁신센터 누리집을 통해 접수할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com