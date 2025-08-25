범현 태평양 변호사, 끝없는 노력이 최고의 무기[변호사들이 뽑은 롤모델 변호사]

“동료 변호사들로부터 좋은 평가를 받은 것은 매우 보람 있고 감사한 일이다.”범현 태평양 변호사는 이번에 롤모델 변호사로 선택받은 소감을 묻자 이렇게 답했다. 범 변호사는 20년 넘게 건설·부동산 분야에서 활약해온 업계에서 손꼽히는 전문가다.재건축·재개발, 에너지·인프라·플랜트, 주택건설사업, 중대재해 및 산업재해 등 건설·부동산 관련 다양한 분쟁과 자문을 수행하며 태평양이 건설·부동산 부문에서 최고라는 평가를 얻는 데 일조했다. 20년이 넘도록 변호사의 삶을 살고 있지만 그는 언제나 초심을 잃지 않기 위해 노력하고 있다.업계 후배들 사이에서도 맡은 사건마다 남다른 열정을 쏟는 것으로 정평이 자자하다.이제는 고참급 변호사이지만 여전히 자기계발에도 열심이다. 2020년 국내 변호사로는 최초로 ‘원가분석사’ 자격을 취득해 화제를 모으기도 했다. 공사대금 청구 소송 등에서 공사원가 산정 및 감정서 해석과 같은 자문까지 제공하며 의뢰인으로부터 큰 호응을 얻고 있다.자신의 노하우를 담은 저술 활동도 활발하게 진행 중이다. 2021년에는 ‘도시정비법의 주요 쟁점’ 단행본을 집필했고 2023년에는 ‘도시정비사업 가처분의 주요 쟁점’을 출간하기도 했다. 범 변호사는 “앞으로도 동료 변호사와 고객의 기대를 채우는 변호사가 되고자 노력하겠다”고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com