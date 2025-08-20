로이터 "美 정부, 삼성전자·TSMC 지분 취득 검토"

인텔 이어 다른 반도체 기업에도 적용

미국 텍사스주 오스틴에 위치한 삼성전자 반도체 파운드리 공장./AFP 연합뉴스

미국 상무부가 ‘반도체법’에 따라 미국 내 투자를 조건으로 보조금을 받는 기업의 지분을 확보하는 방안을 추진하고 있다. 인텔을 시작으로 삼성전자, TSMC, 마이크론 등 주요 반도체 제조 기업이 대상이 될 전망이다.로이터통신은 19일(현지시각) 하워드 러트닉 상무장관이 보조금을 현금으로 지급하는 대신에 기업의 지분을 받는 방안을 검토중이라고 보도했다. 최근 미국 정부는 자국의 반도체 제조 기업인 인텔에 100억달러를 지원하는 대신 지분의 10%를 인수하는 방안을 검토 중인데, 삼성전자 등 다른 기업에도 이 방식을 확대 적용할 것인지를 고민하고 있다고 전했다.바이든 행정부가 도입한 반도체법은 미국 내 반도체 기업의 공장 건설에 보조금을 지원해 생산 시설을 강화하는 것이 핵심이다. 이에 대해 도널드 트럼프 대통령은 ‘돈 낭비’라며 폐지를 주장하며, 대신 관세 부과만으로도 미국 내 생산을 충분히 유도할 수 있다고 반박해 왔다. 최근에는 보조금 대신 기업 지분을 확보하는 방식으로 정책이 전환되는 모습이다.앞서 러트닉 장관은 경제방송인 CNBC와의 인터뷰에서 반도체 보조금으로 인텔 지분을 인수하는 방안과 관련해 “트럼프 대통령의 관점은 ‘왜 1000억달러 가치의 기업에 이런 돈을 줘야 하느냐’ ‘납세자들에게 무슨 이익이 있느냐’ 다”며 “그 대답은 돈에 대한 대가로 지분을 얻어야 한다는 것”이라고 말하기도 했다. 그는 “바이든 행정부의 보조금을 트럼프 행정부의 지분으로 전환하는 것 뿐 기업 경영에 개입하려는 것은 아니다”라고 덧붙였다. 하지만 이번 조처는 미국 정부가 반도체 기업에 미칠 영향력을 크게 확대하는 계기가 될 것으로 보인다.백악관 대변인 캐럴라인 레빗은 19일 “대통령은 국가 안보와 경제적 관점 모두에서 미국의 이익을 최우선으로 두고 있다”며 “이번 조치는 전례 없는 창의적인 아이디어”라며 러트닉이 인텔과 협상을 진행 중이라고 확인했다.로이터 통신에 따르면 이번 논의엔 스콧 베선트 재무장관도 참여하고 있으나, 주무는 러트닉 장관이 맡고 있다. 러트닉 장관은 바이든 행정부 시절 지원을 약속한 일부 보조금 계약이 “지나치게 관대하다”며 재협상을 추진 중이기도 하다. 미 상무부는 지난해 말 삼성(47억5000만달러·6조6000억원), 마이크론(62억달러·8조6000억원), TSMC(66억 달러·9조2000억원)에 대한 대규모 보조금을 확정한 바 있다. 현재까지 집행되지 않은 자금이 상당한 만큼, 향후 지분 참여 방식이 확대될 경우 미국 반도체 산업 정책에 큰 변화가 있을 것으로 보인다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com