대산산단에 있는 한화토탈에너지스 공장 전경. 사진=한화토탈에너지스

정부와 석유화학업계가 대규모 구조개편에 시동을 걸었다.위기에 내몰린 석유화학 업계가 공동 생존을 도모하기 위해 정부와 소통 속에서 나프타분해시설(NCC) 생산 능력을 최대 25% 감축하는 방안을 추진하기로 했다.정부는 각 기업이 강력한 자구 노력이 담긴 사업 재편안을 우선 마련해야만 금융, 규제 완화 등의 내용이 담긴 맞춤 지원을 해주겠다는 '선(先) 자구노력, 후(後) 정부 지원' 방향을 제시했다.20일 산업통상자원부에 따르면 정부는 이날 구윤철 경제부총리 주재로 정부서울청사에서 열린 산업 경쟁력 강화 관계 장관 회의에서 ▲ 과잉 설비 감축 및 고부가 스페셜티 제품으로의 전환 ▲ 재무 건전성 확보 ▲ 지역경제·고용 영향 최소화 등 '구조 개편 3대 방향'을 제시했다.아울러 ▲ 3개 석유화학단지 대상 동시 구조 개편 추진 ▲ 충분한 자구 노력 및 타당성 있는 사업 재편 계획 마련 ▲ 정부의 종합 지원 패키지 마련이라는 '정부 지원 3대 원칙'도 내놓았다.정부는 지원에 앞서 기업이 과잉 생산 감축을 핵심으로 한 계획을 내놓아야 한다는 '선 자구 노력, 후 정부 지원' 방침을 강조했다.이와 관련해 NCC를 보유한 10개 석유화학 기업 관계자들은 이날 오후 서울 대한상공회의소에서 김정관 산업부 장관이 참석한 가운데 '석유화학산업 재도약을 위한 자율 협약식'을 열고 총 270만∼370만톤 규모의 NCC를 감축하기 위해 노력하겠다는 내용을 발표했다.이는 현재 국내 전체 NCC 생산능력 1470만톤의 18∼25%에 해당하는 양이다.이런 목표는 한국화학산업협회가 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 통해 진행한 컨설팅 용역을 바탕으로 도출됐다.협약에는 LG화학·롯데케미칼·SK지오센트릭·한화토탈·대한유화·한화솔루션·DL케미칼·GS칼텍스·HD현대케미칼·에쓰오일 등이 참여했다.협약 참여 기업들은 연말까지 정부의 구조 개편 3대 방향에 따라 각각의 사업 재편 계획을 마련하기로 했다.구 부총리는 "석유화학 산업이 직면한 문제는 명약관화하지만 국내 업계는 그동안 문제를 외면해 왔다"며 "글로벌 공급과잉이 예고됐지만, 국내 업계는 과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고 고부가 전환까지 실기하며 큰 어려움에 직면했다"고 지적했다.그러면서 "위기 극복의 해답은 분명하다"면서 "과잉설비 감축과 근본적 경쟁력 제고"라며 '사즉생'(死卽生)의 각오를 강조했다.또한 구 부총리는 "기업과 대주주가 뼈를 깎는 자구 노력을 토대로 구속력 있는 사업 재편 및 경쟁력 강화 계획을 빠르게 제시해야 한다"며 "연말이 아니라 당장 다음 달이라도 계획을 제출하겠다는 각오로 속도감 있게 임해야 한다"고 촉구했다.구 부총리는 "석유화학 업계가 뼈를 깎는 각오로 사업재편에 나서준다면 정부도 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 했다.정부는 기업들이 제출하는 사업 재편 계획에 관한 타당성 및 기업들의 자구 노력을 종합적으로 검토한 뒤 이에 필요한 금융, 세제, R&D, 규제 완화 등의 지원 패키지를 마련해 뒷받침하기로 했다.정부는 특히 각 기업이 마련한 자구 노력에 따라 지원을 차등화하고, 사업 재편을 미뤄 다른 기업의 감산에 따른 이익을 기대하는 '무임승차'에는 정부 지원을 배제해 불이익을 주겠다는 방침이다.정부는 조만간 업계·금융권·관계부처가 참여하는 협의체를 가동해 M&A, 금융, 고용 대책 등을 포함한 세부 지원책을 마련할 방침이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com