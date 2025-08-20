최고경쟁률 47.2:1... 풍덕지구 순천만의 봄 가든, 선착순 동호지정 계약 진행

평균 경쟁률 29.2:1, 최고경쟁률 47.2:1(84㎡A)을 기록하며 성공리에 분양을 마친 풍덕지구 순천만의 봄 가든(Garden)이 부적격자 및 미계약 세대에 한해 선착순 동호지정 계약을 진행 중이다.풍덕지구 순천만의 봄 가든은 10년 거주 후 분양 전환이 가능한 10년 장기일반민간임대아파트로, 전남 순천시 풍덕동 326-20 외 18에 들어서며 84㎡, A/B/C/D 4가지 타입의 혁신평면으로 구성된다.전매도 자유롭게 가능하며 임차기간 내 주택수에 포함되지 않아 취득세, 양도세 등 세금 부담도 없다. 계약금 정액제 1천만원(1차) 혜택도 제공되며 주택도시보증공사의 보증보험으로 확실한 안정성 또한 제공한다.풍덕초, 중앙초, 풍덕중 등 도보통학이 가능한 초·중학교 및 순천시립도서관, 학원가 등이 인접해 자녀를 둔 실수요층의 반응이 뜨거웠으며 순천역(KTX), 순천종합터미널, 순천IC, 남승룡로, 백강로 등이 인접해 대중교통 및 자차 이동 모두 수월하다.홈플러스, 이마트, 메가박스, 팔마종합운동장 등 원스톱 생활인프라와 함께 순천만국가정원과 이어지는 동천 수변 공원, 순천 광장문화의 핵심인 오천그린광장과도 인접한 풍부한 인프라를 자랑하다.분양 관계자는 “1만여 건이 넘는 높은 청약 건수를 기록하는 등 뜨거운 관심을 보여주신 수요자 분들께 감사의 말씀을 전한다”며 “이번 선착순 동호지정 계약 역시 빠르게 마감될 것으로 보인다”고 밝혔다.한편. 풍덕지구 순천만의 봄 가든(Garden)에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com