미·러 회담과 북극항로의 부상, ‘북극’이 세계의 중심이 된 이유 [비즈니스 포커스]

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 8월 15일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 알래스카 앵커리지로 맞이하고 있다. /사진=연합뉴스

북극의 첫 변신: 탐험에서 전쟁으로

연합군의 복극 호송대(Arctic Convoy) 사진 / 사진=Arctic Convoy Museum

얼어붙은 연합군의 함선 / 사진=Arctic Convoy Museum

북극, 냉전 화약고에서 우주 인프라로

기후변화의 아이러니, 북극의 재발견

북극에 있는 아라온호가 북극 연구 활동을 하고 있다/사진=극지연구소

누구의 땅인가, 북극을 둘러싼 영유권 갈등

지난 8월 15일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국 알래스카주 앵커리지에서 마주 앉았다. 우크라이나 전쟁 종식을 위한 자리였지만 이렇다 할 합의는 나오지 않았다.이목을 끌은 건 두 정상이 만난 ‘장소’였다. 미 알래스카와 러시아는 베링해협을 두고 불과 5km 거리에 맞닿아 있다. 외신들은 이번 회담이 북극 자원과 항로를 둘러싼 전략적 협상을 겸했을 가능성을 지적했다. 영국 가디언은 “푸틴은 트럼프의 신세계 질서에서 북극 파트너가 될 것”이라고 분석했다. BBC는 알래스카 LNG 개발과 러시아 원자력 쇄빙선 활용 논의 가능성을 제기했다.이재명 대통령은 대선후보 시절부터 북극항로를 연일 강조하고 있다. 중국은 일대일로의 북극 확장판인 ‘빙상 실크로드’를 공식화했다. 전 세계가 주목하고 있는 극지 북극의 역사와 가치를 짚어봤다.19세기 북극은 탐험가와 과학자의 무대였다. 로알 아문센, 로버트 피어리 등이 북극점 정복에 도전했다. 소련은 북동항로 개척을 시도하긴 했지만, 북극은 주로 학문적 탐사의 영역에 머물렀다.판도가 바뀐 것은 제2차 세계대전이었다. 1941년 독일이 소련을 침공하자 소련은 서방에 군수 지원을 요청했다. 이에 영국과 미국은 북극 수송로를 개척해 400만 톤이 넘는 군수품dmf 운반됐다.북극은 전략 자원의 교차로이기도 했다. 북극이사회에 따르면, 독일은 군수산업의 핵심 자원인 철광석의 절반 이상을 스웨덴에서 조달했다. 철광석의 주된 이동 경로는 북극항로였다.그린란드 역시 전쟁을 계기로 중요성이 부각됐다. 독일은 1942년 그린란드 연안에 관측소를 설치했다. 정확한 기상 자료를 확보하기 위해서였다.한편 덴마크가 나치에 항복하자 그린란드 주민들은 미국의 보호를 택했다. 이 과정에서 알루미늄 생산에 필수적인 크라이오라이트 광산과 비행장 건설권을 미국에 넘겼다. 알루미늄은 전투기 생산의 핵심 자원이었다.전후 그린란드는 다시 덴마크로 복속됐지만, 북극은 더 이상 ‘탐험의 땅’이 아니었다. 북극은 국제 전략의 무대이자 전쟁과 자원의 교차점으로 자리매김했다.냉전은 북극을 핵전쟁 최전선으로 만들었다. 미국과 소련이 대륙간탄도미사일(ICBM)의 최단 경로가 북극 상공을 통과했기 때문이다.미국은 1951년 덴마크와 협정을 맺어 툴레 기지를 확보했다. 툴레 기지는 현재까지도 '피투피크 미 공군 우주기지'라는 이름으로 ICBM 조기경보 체계와 위성 추적망이 가동한다.소련은 북극권 내 콜라반도에 핵잠수함 기지를 세웠다. 유럽외교협회(ECFR)에 따르면 당시 소련은 전략폭격기·미사일 부대도 집중배치했다고 한다.푸틴 대통령 역시 북극에 대한 야망을 숨기지 않고 있다. 그는 2022년 “극동과 북극이 러시아의 미래가 걸린 지역”이라고 선언했다. 이듬해에는 북극을 구소련 국가 다음으로 중요한 전략 우선순위로 격상시켰다. 1990~2000년대에 북극이 외교정책 의제조차 포함되지 않았던 것과는 상반된다. ECFR은 “북극은 푸틴의 전략적 비전의 핵심 요소”라고 평가했다.북극은 군사뿐만 아니라 우주 인프라에서도 중요하다. 스타링크 같은 극궤도 위성망은 데이터를 송수신하기 위해 북극권 지상국이 필요하기 때문이다. 이에 미국의 피투피크 기지, 노르웨이 스발바르 지상국은 위성 통신을 지탱하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다.최근 들어 북극의 가치를 결정적으로 바꾸고 있는 것은 기후변화다. 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 북극 온난화 속도는 지구 평균의 4배 이상 빠르다. 2024년 북극 해빙 면적은 131만㎢로 한반도의 6배에 달한다.그런데 아이러니하게도 빙하가 녹으면서 자원 채굴이 용이해졌다. 미국지질조사국(USGS)은 북극에 미발견 석유 자원의 13%, 천연가스의 30%가 묻혀 있다고 추정한다. 러시아는 자국 천연가스의 80%, 석유의 17%가 북극 지대에 있다고 강조하며 북극을 “21세기 자원 기지”라 부른다. 희토류·니켈·코발트·리튬 등 전기차·배터리 핵심 광물도 풍부하다. 트럼프 행정부가 지난 3월 그린란드 매입을 거론했던 이유도 여기에 있다.녹고 있는 빙하는 바닷길도 열고 있다. 북극항로를 이용하면 부산~로테르담 거리를 2만2000km에서 1만5000km로 최대 37% 단축할 수 있고 이동 시간은 평균 10일 이상 줄어든다. 북극은 중동 분쟁과 근접한 수에즈운하와 달리 비교적 안전하다는 이점도 있다.북극이사회에 따르면 북극 해역을 통과하는 선박은 2013년 1280척에서 2024년 1781척으로 37% 증가했다. 얄티 흐라인손 북극해 해양환경보호실무그룹(PAME) 매니저는 “북극 해운 증가의 가장 두드러진 이유는 천연자원 채굴 프로젝트의 확대”라며 “다른 해양 지역에 비해 선박 수가 적어 새로운 프로젝트 하나가 통계에 큰 영향을 미친다”고 설명했다.이에 한국도 북극항로에 눈을 돌리고 있다. 지난 8월 13일 발표된 정부의 5개년 계획에는 ‘북극항로 시대를 주도하는 K-해양 강국 건설’이 포함됐다. 부산을 북극항로의 전초기지로 삼아 해운·항만 인프라를 혁신하겠다는 구상이다경제성은 불확실하다. 컨테이너선은 기항지에서 수익을 내는데, 북극항로에는 기항지가 없다. 내빙선 건조 비용과 친환경 연료 규제도 부담이다. 세계 1위 해운사 MSC, 3위 CMA CGM은 환경 문제로 불참을 선언했다. 2위 기업인 머스크도 “예측 불가와 비용 절감 한계”를 이유로 철수한 바 있다.하지만 정부는 빠른 시일 내에 북극항로 시범 운항에 나서겠다는 방침이다. 해양수산부는 2010년대에 국적 해운사의 시범 운항을 추진하기도 했으나 2016년 중단됐다. 전재수 해수부 장관은 “우리나라도 북극항로 시대의 기회를 놓치지 않게 철저히 준비해야 한다”고 밝혔다. 이어 2027년 또는 2030년을 북극항로 연중 운항이 가능해질 것이라는 연구 결과를 인용하며 “확실한 것은 ‘열린다’는 것이다. 인류가 예측하는 것보다는 더 빠를 듯하다”고 전망했다.북극에는 각국의 이해관계를 조율할 틀이 부재하다. 남극은 1961년 발효된 ‘남극조약’으로 어떠한 영유권도 인정되지 않아 평화적 연구 목적으로만 사용된다. 이와 달리 북극에는 유엔해양법협약(UNCLOS)이 기본 규칙이 존재하지만 미국이 협약을 비준하지 않은 상태다. 이 때문에 자원·항로·군사적 이해가 국제법 해석과 얽히면서 영유권 다툼이 심화하고 있다.UNCLOS는 연안국이 200해리(약 370km)의 배타적 경제수역(EEZ)을 설정할 수 있도록 한다. 대륙붕이 자국 영토에서 더 이어진다는 과학적 근거를 제시하면 그만큼 추가 권리를 인정한다.북극 연안 5개국(미국·러시아·캐나다·덴마크·노르웨이)은 서로 중첩되는 주장을 내세운다. 러시아는 북극 대륙붕이 자국 영토의 연장선에 있다며 북동항로를 자국 영해라고 주장한다. 캐나다는 북서항로를 ‘내수(Internal Waters)’라고 간주하고 있다. 미국은 알래스카를 기반으로 EEZ 권리를 주장하고 있다.덴마크는 그린란드에서 이어진 대륙붕이 북극점까지 뻗어 있다고 주장해 러시아·캐나다와 충돌한다. 노르웨이는 스발바르 제도를 근거로 어업·자원 탐사 권리를 내세우며 러시아와 마찰을 빚는다.특히 러시아는 북극해 연안국 중 영해 관할권을 가장 넓게 행사하고 있는 국가다. 이에 해수부가 추진 중인 북극항로 이용을 위해서는 러시아와의 협력이 필수적이라는 분석이 나온다. 한국해양수산개발원은 보고서에서 “우크라이나 전쟁이 끝나는 대로 북방 외교와 비즈니스 관계 회복에 나서야 한다”고 강조했다.고송희 기자 kosh1125@hankyung.com