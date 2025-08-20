분당두산타워 전경. 사진=한국경제신문

두산에너빌리티가 베트남 현지법인인 두산비나 매각 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 매수자는 HD한국조선해양, 매각금액은 약 2900억원 규모다.두산에너빌리티는 빠른 성장이 예상되는 기자재 중심의 성장 사업 확대를 위한 적시 투자 목적으로 이번 매각을 진행했다.전세계적으로 데이터센터 확대, 전기화 확산 등으로 전력수요가 급증하고, 탄소감축 요구도 높아지는 가운데 두산에너빌리티의 대형원전, 소형모듈원전(SMR), 가스터빈 등 친환경 에너지 사업에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다.두산에너빌리티 박상현 대표는 “올해 초 체코 자회사 두산스코다파워 상장을 통해 확보한 1,500억원과 이번 매각대금은 전부 SMR, 가스터빈과 같은 급성장 핵심사업의 설비 확충에 투입해 성장을 가속화하겠다”고 밝혔다.베트남 꽝응아이성 중꾸엇 산업공단에 위치한 두산비나는 2006년 설립돼 발전용 보일러, 석유화학설비, 항만크레인 등을 생산해왔다.두산에너빌리티는 이번 매각과는 별개로 본사 차원에서 베트남 사업은 지속 추진한다는 방침이다.지난 6월 오몬4 가스복합발전 건설공사를 신규 수주한 데 이어, 베트남 프로젝트에 적극 참여해 현지 에너지 안보 강화에 기여할 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com