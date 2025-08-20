"보상에만 집착하는 것은 근시안적 접근"

최태원 SK그룹 회장이 8월 18일 서울 워커힐호텔에서 열린 '이천포럼2025'행사에 참석하고 있다. 사진=연합뉴스

SK하이닉스. 사진=한국경제신문

최태원 SK그룹 회장이 20일 직원들과의 대화에서 “성과급 1700%에도 만족하지 않는다고 들었는데 3000%, 5000%까지 늘어나도 행복해지는 것은 아니다”라며 성과급에 대한 자신의 의견을 밝혔다.업계에 따르면 이날 최 회장은 서울 중구 SK서린사옥 수펙스홀에서 열린 이천포럼 '슬기로운 SK생활' 코너에서 "(성과급과 같은) 보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다. 이는 근시안적인 접근"이라며 이같이 말했다.'지속 가능한 행복은 무엇이냐'는 질문에는 "행복은 사람마다 다르고 각자의 기준도 다르지만 그 속에서 공통되는 부분이 있다"며 "SK가 추구하는 것은 모두가 함께 느낄 수 있는 공통된 행복을 높이는 것"이라고 강조했다.최 회장은 또 "SK하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰지만 여전히 불안이 존재한다"고도 했다.SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 선두를 달리고 있지만 경쟁사들의 추격이 거센 만큼 직원들도 긴장의 끈을 놓쳐서는 안된다는 취지의 발언으로 풀이된다.최 회장의 성과급 관련 의견은 최근 SK하이닉스 노사 간 성과급을 둘러싼 갈등이 심화되는 상황에서 이를 겨냥한 발언이라는 해석이 나온다.SK하이닉스 노사는 지난 5월부터 7월까지 총 10차례에 걸쳐 임금 교섭을 진행하고 있지만 아직 합의점을 도출하지 못했다.앞서 사측은 지난해 역대 최대 실적(영업이익 23조4673억원) 달성에 따라 올해 초 기본급 1500%의 초과이익분배금(PS)과 격려금 차원의 자사주 30주를 지급했다.그러나 노조는 2021년 노사 합의에 명시된 '영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용'한다는 조항을 근거로 PS 재원인 영업이익의 10%를 성과급으로 전액 지급해야 한다고 주장하고 있다.PS는 연간 실적에 따라 매년 1회 연봉의 최대 50%(기본급의 1000%)까지 지급하는 인센티브다.SK하이닉스 노조 약 250명은 다음 주 11차 임금협상을 앞두고 이날 최 회장과 그룹 경영진 200여명이 참석하는 'SK 이천포럼'이 열렸던 SK그룹 사옥(서울 종로구 서린빌딩) 앞에서 집회를 열고 피켓시위를 진행했다.노조는 SK 이천포럼 행사 첫날인 지난 18일에는 개막식이 열린 서울 광진구 워커힐호텔 앞에서 대규모 피켓 시위를 열었다. 성과급 갈등 장기화에 사상 첫 파업 가능성도 거론되고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com