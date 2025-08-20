롯데온, 덴탈케어샵 운영…구강용품 최저가 도전

구강 브랜드 상품 최저가 도전

”언제 구매해도 합리적인 가격과 구성으로”

롯데온(롯데쇼핑 이커머스 플랫폼)이 칫솔, 치약 등 구강용품을 모아둔 ‘덴탈케어샵’을 운영한다. 구강 브랜드 상품을 합리적인 가격과 구성으로 선보이고, 구매 고객에게 경품과 엘포인트 등 다양한 혜택을 제공한다.이번 기획전은 높아진 구강관리 수요에 발맞춰 롯데온에서 다양한 구강용품을 정기구매 할 수 있도록 마련됐다. 칫솔, 치약, 가글, 구강세정기, 의치세정제 등 풍성한 라인업을 준비했다.개인별 구강 고민과 취향에 따라 큐레이션해 선택 편의성도 높였다. 칫솔의 경우 미세모/극세모와 넓은헤드/일반, 키즈 등 칫솔모에 따라 구별했다. 치약의 경우 고불소, 무불소/저불소, 올인원 등 사용처에 따른 분류를 한눈에 볼 수 있다.상품별 최저가 혜택도 만나볼 수 있다. 대표 상품으로 애경 2080 진지발리스 유칼립투스 민트치약 스트롱/후레쉬, 동국제약 덴트릭스 음파진동칫솔(교체모 2p 포함), 닥터레이 고고다이노 어린이칫솔 등이 있다.구매 고객에게는 엘포인트, 럭키드로우도 증정한다. 일부 상품의 경우 포토 리뷰를 작성할 경우 최대 2000엘포인트를 지급한다. 덴탈케어샵에서 매월 3만 원 이상 구매하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 최대 3만 원 상당의 기프티콘을 받을 수 있는 럭키드로우를 증정한다. 자세한 내용은 롯데온에서 ‘덴탈케어샵’을 검색하거나 롯데온 내 치약, 칫솔 등 구강상품 상세페이지 상단 덴탈케어샵을 클릭하면 확인할 수 있다.롯데온 박상현 리빙팀 담당자는 “덥고 습한 날씨로 입냄새까지 신경 쓰이는 시기에 효과적으로 구강건강을 챙길 수 있는 덴탈케어샵을 준비했다”며 “롯데온에서 합리적인 가격으로 다양한 구강제품을 만나볼 수 있도록 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com