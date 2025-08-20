서울시내의 한 삼계탕 전문식당에 삼계탕 가격이 2만원을 가리키고 있다. 사진=뉴스1

소비자들이 즐겨 찾는 주요 외식 품목 중 냉면과 삼계탕을 비롯한 5개 품목의 가격이 지난달에도 계속해서 오름세를 보였다.20일 한국소비자원의 가격정보 종합포털 ‘참가격’에 따르면 지난 7월 서울에서 냉면 한 그릇의 평균 가격은 1만2423원으로 전월(6월) 대비 154원 상승했다. 삼계탕은 1만7923원으로 전달보다 269원 올랐다.냉면은 이미 2022년 4월 1만 원, 2023년 6월 1만1000원을 돌파한 데 이어 지난해 12월 1만2천 원 선도 넘어섰다.삼계탕 역시 2017년 6월 1만4000원에서 2022년 1만5000원, 2023년 1만6000원, 지난해 7월에는 1만7000원을 넘으며 꾸준히 가격이 상승하고 있다.이는 서울 지역 평균 가격일 뿐 유명 맛집 가격은 이보다 훨씬 높다. 일부 인기 평양냉면집에선 가격이 1만7000원~1만8000원에 이르기도 한다.삼계탕 전문점의 경우 기본 메뉴가 2만 원을 넘는 곳이 속출하고 있다. 토속촌, 고려삼계탕, 논현삼계탕 등은 기본 삼계탕을 2만 원에 판매하며 고명이나 재료가 추가된 메뉴는 이보다 더 비싸다.이 외에도 7월 기준으로 삼겹살 1인분(200g)은 평균 2만639원으로 전달보다 192원 상승했다.비빔밥은 1만1538원, 김치찌개백반은 8577원으로 각각 76원, 77원씩 올랐다. 반면 김밥(3623원), 자장면(7500원), 칼국수(9692원) 등은 전달과 같은 수준을 유지했다.외식비 외에 개인 서비스 요금도 부담이 커지고 있다. 서울 지역 이발소 비용은 1만2538원으로 전달과 같았지만 목욕비는 77원 올라 1만769원을 기록했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com