토트넘이 SNS에 올린 잘못 그려진 태극기 (제공=서경덕 성신여대 교수)

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 구단의 사회관계망서비스(SNS)와 아랍에미리트 두바이의 투어 버스 등에 '엉터리 태극기'가 사용됐다는 지적이 제기됐다.서경덕 성신여대 교수는 20일 "광복 80주년을 맞아 전 세계 곳곳에서 사용되고 있는 '엉터리 태극기'에 대한 제보가 많이 들어왔다"며 해외에서 태극기가 잘못 사용된 사례들을 제시했다.서 교수는 "토트넘 구단은 지난 15일 공식 SNS 채널을 통해 '대한민국 광복 80주년을 축하합니다'라는 메시지가 담긴 포스터를 게시했다"며 "광복절을 잊지 않고 올려준 건 너무나 고마운 일이지만, 포스터 내 다수의 태극기가 잘못 그려져 있어 아쉬움이 남는다"고 밝혔다.그러면서 "관광객들이 많이 이용하는 두바이 시내 투어 버스에 다양한 국가의 국기가 그려져 있는데, 이곳에도 태극기가 엉터리로 그려져 있는 상황"이라며 멕시코시티 공항 입국장의 태극기도 쾌가 잘못된 것을 확인할 수 있었다고 덧붙였다.그는 "전 세계 곳곳에서 아직도 '엉터리 태극기'가 사용되는 곳이 많다"며 "정확히 알려 줘서 빠르게 시정할 수 있도록 조처를 하는 것이 중요하다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com