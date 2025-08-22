초고층 랜드마크 조성 계획에 ‘조 단위’ 사업비·시세 상승 기대

로얄층 분양·공사비 등 입찰조건 두고 조합원들 불만 나와

노후한 성수전략정비구역 너머로 인접한 유명 아파트 트리마제가 보인다. 사진=민보름 기자

기다리니 ‘대박’, 재개발 지분 ‘평당 3억원’

대형 건설사들, 고급화 ‘승부’

GS건설은 8월 19일까지 성수전략정비구역 1지구 조합원을 대상으로 설명회를 개최했다. 사진=민보름 기자

하이엔드 브랜드, 글로벌 설계사. 압구정 재건축과 한남뉴타운 재개발을 휩쓸고 간 바람이 드디어 성수동에 착륙했다. 성수전략정비구역 1~4지구 중 1지구가 시공사 선정 절차에 돌입하면서다.부동산 업계에 따르면 서울 성동구 성수동1가 소재 성수전략정비구역 1지구(성수1지구)는 8월 20일 대의원 회의를 통해 시공사 선정 입찰 조건을 의결했다. 일정에 따르면 9월 입찰공고를 내고 11월 시공사 선정 총회를 열 예정이다.입찰공고를 앞두고 현대건설과 GS건설, HDC현대산업개발(종합시공능력평가순) 등 3개 대형 건설사들은 저마다 홍보전을 이어갔다. 조합은 시공사 선정과 함께 최고 65층 설계로 서울시 통합심의를 준비하고 있다. 성수1~4지구는 2021년 서울시 신속통합기획 대상지로 지정됐으며 최고 높이를 250m까지 높이고 가구수를 14% 늘려 사업성을 개선할 수 있게 됐다.2011년 2월 정비구역 지정 이후 지금에 이르기까지 10년도 넘게 시간이 흘렀다. 처음 고급 주거단지로 재개발 이야기가 나오던 2000년대 중반으로 거슬러 올라가면 20년 세월이다. 오세훈 시장의 ‘한강 르네상스’를 통해 2009년 전략정비구역으로 지정되고 고층 개발이 추진되었으나 박원순 전 시장 임기가 시작되며 ‘한강변 35층 룰’이 적용되면서 고층 설계가 서울시 문턱을 통과하지 못했기 때문이다.그사이 ‘뚝섬’이라 불리던 성수동은 ‘천지개벽’했다. 2005년 경마장이 있던 자리에 개원한 서울숲의 인기가 높아지면서 점차 특색있는 상권이 형성되며 부동산 가치가 급등했다. 무엇보다 서울숲 인근에 들어선 고급 주상복합의 가치가 지난 몇 년간 급등하면서 한강변 성수전략정비구역 사업에 속도를 불어넣고 있다.시공사 입찰을 앞두고 방문한 성수1지구는 소규모 공장과 상가, 노후한 주택이 섞인 모습이었다. ‘핫플’ 상권이 동쪽으로 확장하며 특색 있는 가게들도 군데군데 있었다. 저층의 오래된 건물들 너머 ‘성수동 재개발의 미래’로 여겨지는 서울숲 트리마제, 아크로 서울포레스트 등 고층의 고급 아파트 단지가 보였다.한국부동산원 부동산테크에 따르면 8월 20일 기준 아크로 서울포레스트 시세는 3.3㎡당 1억7530만원으로 나타났다. 이는 전국 아파트 단지 중 5위로 강남구 소재 압구정현대, 신현대, 한양 다음 수준이다. 올해 2월에는 전용면적 159㎡(공급면적 기준 61평형) 타입이 135억원에 실거래됐다. 3.3㎡당 2억원을 돌파한 셈이다.아크로 서울포레스트는 한때 ‘아픈 손가락’이던 DL이앤씨의 자체 개발사업으로 조성됐다. DL이앤씨는 해당 부지(뚝섬 상업3구역)를 서울시로부터 낙찰받아 2008년 ‘한숲 e편한세상’이라는 단지명으로 고급 주상복합 분양을 시도했으나 금융위기 여파에 고분양가(3.3㎡당 5000만원) 논란까지 겹쳐 대부분 세대가 미분양이 난 것이다. 당시에는 성수동의 가치가 제대로 평가받지 못했다는 지적도 나온다.성수동은 1960년대 토지구획정리를 통해 공장지대로 개발됐다. 지금까지도 준공업지대 면적이 넓어 낡은 공장들이 많으며 지식산업센터도 들어서고 있다. 강남과 가까워 자동차수리센터도 밀집해 있다.한 건설업계 관계자는 “서울숲 조성계획이 나올 당시만 해도 성수동은 공업사가 많은 위험한 지역처럼 여겨졌다”며 “당시만 해도 인근 아파트나 주택이 저렴했지만 지금은 매수 안 한 것을 후회하는 투자자들이 많을 것”이라고 말했다.앞으로 성수전략정비구역에 새 아파트가 들어서면 현재 아크로 서울포레스트보다 높은 시세를 형성할 가능성이 높다는 분석이다. 이들 단지는 현재의 고급 단지들보다 더 신축인 데다 한강 전면에 더 고층으로 들어설 예정이다. 특히 1지구는 성수전략정비구역 중 서울숲과 인근 상권에 가장 가까워 입지가 우수한 곳으로 꼽힌다.이 같은 기대감은 이미 시세에도 반영됐다. 인근 공인중개사무소에 따르면 재개발 다세대는 대지지분 기준 3.3㎡당 3억원을 호가한다. 토지거래허가구역에 묶여 실거주를 해야 하고 수억원 추가 분담금을 내더라도 입주 시 차익이 날 것이라는 기대감 때문이다. 강변동양아파트 전용면적 84㎡는 지난해 말 29억원에 거래된 뒤 최근 호가가 40억원으로 뛰었다.투자가치를 인정받으면서 손바뀜도 많이 됐다. 1379명에 달하는 이곳 조합원 중 절반 정도는 원주민이 아닌 투자자들이다. 한 부동산 관계자는 “6·27 대책 이후 시세가 주춤한 것은 사실이나 매물이 많지는 않다”며 “지난 10년간 자금력이 풍부한 강남 투자자들이 성수 재개발에 다수 진입했다”고 말했다.성수1지구는 지난해 조합원 정기총회를 통해 최고 65층 3014가구를 조성하는 설계안을 확정했다. 초고층 설계는 건축비가 많이 드는 데다 조합원 다수가 고급 단지 조성을 원하는 만큼 공사비도 3.3㎡당 1132만원으로 책정된 상태다. 사업비는 2조원 규모에 달할 전망이다.얼마 전부터 성수1지구에선 대형 건설사 다수가 시공권 수주에 관심을 보이며 홍보전을 벌였다. GS건설이 적극 입찰 참여 의사를 나타낸 가운데 현대건설과 HDC현대산업개발도 홍보 경쟁에 발을 담갔다.그 과정에서 신경전이 이어졌다. GS건설이 건축계의 노벨상이라 불리는 프리츠커상 수상자인 데이비드 치퍼필드가 설립한 설계사(David Chipperfield Architects)와 협업한 설계를 성수1지구에 적용한다고 발표하자 현대건설도 글로벌 설계그룹인 SMDP와 협업한다고 응수했다. 양사는 인근 영화관에서 설명회를 열거나 홍보 인력을 투입해 조합원들을 대상으로 네거티브 여론전을 벌이기도 했다.HDC현대산업개발은 단순 시공이 아니라 개발 및 운영까지 도맡는 ‘디벨로퍼형’ 전략을 내세우고 있다.일부 조합원들은 입찰 조건에 대해 불만을 토로하기도 했다. 조합원들이 민감한 항목은 공사비와 ‘입찰 무효’ 조건에 포함된 “시공과 관련 없는 조합원 로열층 분양, 입주 시 프리미엄 보장, 조합원 분양가 및 분담금을 제시하는 경우”와 “제로금리, 마이너스 금리 제안” 등이다. 이에 현대건설과 HDC현대산업개발은 조합에 입찰조건 재검토를 요청한 바 있다. 그러나 해당 입찰조건이 결국 대의원 회의에서 가결되면서 조합 내부에 갈등 요소가 남게 됐다.한 조합원은 “압구정 재건축이나 한남뉴타운과 달리 3.3㎡당 1130만원에 달하는 공사비에 기반시설 조성비용 1000억원이 포함되지 않아 실제 공사비와 조합원 분담금은 더 높을 것으로 우려된다”고 말했다. 다른 조합원은 “로열층 분양이나 금리 혜택 등은 다른 재건축, 재개발에서도 공약으로 나온 사항인데 이 같은 조건을 제시하지 못하도록 막으면 조합원들에게 불리한 게 아니냐”고 주장했다.건설업계 관계자도 “시공사 선정 과정에서 건설사가 조합원에게 좋은 위치를 분양하겠다고 공약하는 일은 흔하다”고 설명했다.이에 대해 조합 관계자는 “조합원 분양에 대한 사항은 건설사가 아닌 조합이 결정하는 것”이라며 “아파트 재건축은 기반시설이 공사비에 포함되는 경우가 많지만 재개발은 통상 그렇지 않다”고 반박했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com