◆사실은 의도된 것?

◆그러나 ‘강달러’를 지킨다

◆약달러? 강달러? 혼란스러운 시장

◆환율 오르면 코스피 우수수

트럼프, Fed 흔들기

세계 금융시장이 혼란에 빠지고 있다. 미국과 주요국 간 관세 협상이 일단락되면서 ‘환율전쟁’ 가능성과 약달러 관측이 제기된다. 일부 전문가들은 ‘8월 이후 고환율’, ‘환율 1400원대’ 등 강달러 시나리오를 경고한다. 이 와중에 도널드 트럼프 미국 대통령은 “강한 달러를 선호하지만 약한 달러는 훨씬 더 많은 돈을 벌게 해준다”고 언급하며 시장에 혼재된 신호를 던졌다(지난 7월 25일).트럼프 미국 대통령이 취임한 지 6개월. 이 기간 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(1973년=100)는 10% 이상 하락했다. 8월 20일 기준 98.346을 기록하고 있다. 반대로 유로, 엔, 아시아 통화 가치는 큰 폭으로 올랐다.백인 노동자들의 지지를 등에 업은 트럼프 대통령은 미국 제조업을 되살리기 위해 약달러 선호 신호를 지속적으로 시장에 던졌다. 1기 집권 당시 재무장관 스티브 므누신은 “달러 약세가 미국에 이익”이라고 공언했고 트럼프 대통령 본인도 재집권 전부터 “강달러는 미국 제조업에 재앙”이라고 말해왔다. 재집권 후엔 금리인하를 노골적으로 요구하며 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장을 압박하기도 했다. 기준금리가 내려가면 투자금이 더 높은 금리를 찾아 이동한다. 달러 가치가 떨어진단 얘기다. 일반적으로 자국 통화가 약세면 수출 기업이 가격 경쟁력을 확보할 수 있어 유리하다.시장에선 ‘제2의 플라자 합의설’ 같은 시나리오까지 흘러나왔고 글로벌 자금은 유럽과 아시아로 이동했다. 블룸버그 집계에 따르면 올해 1~5월 세계에서 가장 많이 오른 10대 증시 중 8곳이 유럽이었다. 독일 닥스지수는 달러 기준 30% 이상 급등했고 슬로베니아, 폴란드, 그리스, 헝가리 등도 20% 넘게 상승했다. 아시아에서도 중국·일본·대만 증시가 8월 들어 사상 최고치를 갈아치웠다. 한국 코스피 역시 세제개편안 발표 이후 조정을 받았지만 연초 대비 25%가량 뛰었다.일각에선 트럼프 대통령의 약달러 발언이 실질적 정책 기조라기보다 협상력을 높이기 위한 ‘카드’에 가까웠다는 해석이 나온다.트럼프 행정부는 달러가 실제로 급락 조짐을 보일 때마다 신속히 진화에 나섰다. 지난 4월 2일 트럼프 대통령이 ‘해방의 날’이라 명명하며 상호관세 부과를 처음 예고하자 시장은 크게 흔들렸다. 주식·채권·달러 자산이 동시에 급락했고 달러인덱스는 1년 9개월 만에 100 밑으로 내려앉았다.불안이 커지자 스콧 베선트 미 재무장관이 나섰다. 그는 4월 14일 블룸버그 인터뷰에서 “미국은 강달러 정책을 유지하는 기축통화국”이라고 강조했고 시장은 이를 사실상 달러 약세 정책 철회 신호로 받아들이며 안정세를 되찾았다. 이후에도 베선트 장관은 강달러 의지를 거듭 확인했다. 지난 5월 4일 월스트리트저널(WSJ) 기고문에선 “하반기 더 많은 일자리·제조업·성장과 더 강력한 국방, 더 높은 임금과 더 낮은 세금은 모두 강달러 유지와 함께 가능하다”고 언급하기도 했다.하지만 불안은 다시 퍼졌다. 5월 초 대만달러 환율이 폭락한 데다 5월 10~11일 트럼프 대통령이 중국과의 협상 결과를 발표하며 “중국 시장 개방이 가장 큰 성과”라고 말하자 ‘제2의 플라자 합의설’이 급속히 확산됐다. 구체적 내용은 공개되지 않았지만 시장에선 ‘환율’, 즉 위안화 절상이 협상 테이블에 올랐을 가능성이 제기됐다. 미국이 한국과 일본에도 ‘통화 절상’을 요구했을 거란 추측이 떠돌며 환율은 급락했다.이번에도 백악관이 진화에 나섰다. 스티븐 마이런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장은 5월 22일 블룸버그 팟캐스트에서 “비밀 통화 협정 추진설은 사실무근이며 미국은 강달러 정책을 유지하고 있다”고 선을 그었다. 아이러니하게도 마이런 위원장은 지난해 11월 보고서에서 강달러에 따른 비용을 지적하며 ‘플라자 합의’와 유사한 ‘마러라고 합의’를 주장했던 인물이기도 하다.달러는 태생부터 모순을 안고 있다. 기축통화국으로서 미국은 전 세계 무역과 금융에 필요한 달러를 공급해야 한다. 이는 필연적으로 무역적자를 키우고 달러 약세 요인으로 작용한다. 그러나 미국은 달러패권을 잃는 것을 원하지 않는다. 달러가 세계 곳곳에서 널리 사용되는 것이 궁극적 목표이며 이를 위해서는 강달러가 유리하다. 바로 이 지점에서 딜레마가 발생한다. 게다가 달러는 언제 어디서든 보유하고 싶은 안전자산으로 여겨진다. 실제로 닷컴 버블 붕괴, 서브프라임 모기지 부실, 미국 신용등급 강등 등 위기 때마다 달러는 오히려 상승했다.트럼프 대통령은 재집권 이후 관세와 환율을 동시에 지렛대로 삼아 무역 불균형을 바로잡겠다는 전략을 내비치고 있다. 수입을 관세로 억제하고 달러 가치를 떨어뜨려 수출 경쟁력을 확보하려는 것이다.지금까지는 ‘관세’에 집중돼 있었다. 약달러 발언은 이어졌지만 정작 달러가 폭락 조짐을 보이면 트럼프 행정부가 직접 ‘소방수’로 나서 시장을 진정시켰다. 달러 가치를 건드리지 않은 채 미국에 유리한 관세를 관철해온 셈이다.달러 약세는 수출 기업엔 유리하지만 수입 물가를 끌어올려 국내 인플레이션을 자극한다. 물가에 민감한 정치인에겐 부담이다. 무엇보다 미국은 그동안 ‘강달러’로 금융업계와 백악관 모두에 이익이 되는 구조를 누려왔다. 달러가 강세를 유지하면 미국은 재정적자와 무역적자가 동시에 불어나도 각국 정부와 투자자들이 꾸준히 미 국채를 매입했다. 국채 가격이 올라 금리는 낮아졌고 이는 미국 증시를 떠받쳤다. 또 기축통화 지위를 활용하면 국제 제재나 외교적 압박에서도 유리한 위치를 확보할 수 있다.최근 외환시장에서 원·달러 환율의 움직임이 심상치 않다. 7월 1일 1355.9원이던 환율은 8월1일 1401.4원으로 뛰었다. 한 달 동안 50원 가까이 상승한 것이다. 8월 20일 현재 1398.4원을 기록했다(주간 종가 기준).오는 9월 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리가 동결될 수 있다는 전망이 나오며 달러 선호 심리가 강해졌다. 8월 20일 Fed가 공개한 올해 7월 FOMC 의사록은 “참석자들은 인플레이션 상승 위험과 고용 하강 위험을 모두 강조했다”며 “대다수는 두 위험 중 인플레이션 상승을 더 큰 위험으로 판단했다”고 밝혔다.외국인 투자자가 최근 4거래일(8월14~20일) 연속 코스피 주식을 매도한 것도 원·달러 환율 상승 원인으로 꼽힌다. 외국인이 원화 자산인 코스피 주식을 팔고 달러로 환전하면서(달러 수요 증가) 원·달러 환율이 오르게 된다. 이 기간 외국인 총 순매도 규모는 1조601억원이다.또 반대로 해석하면 강달러 흐름이 한국 주식 수익률에 부정적인 영향을 줬다. 한국에 투자하는 글로벌 투자자의 측면에서 보면 달러화 평가절상(강달러)은 자금조달 비용상승 및 포트폴리오 위험상승과 같은 위험 증대 요인이다. 김진웅 동아대 교수는 “환율이 주식 시장 모니터링에 있어 유용한 지표로 작용한다”면서 “증권시장 안정펀드 등으로 환율 변동에 따른 금융시장 충격을 완화하기 위한 대비가 필요하다”고 말했다(환율의 한국 주식수익률 변동에 대한 영향 논문).도널드 트럼프 미국 대통령이 리사 쿡 중앙은행(Fed) 이사의 사퇴를 요구하면서 Fed 흔들기에 나섰다. 쿡은 조 바이든 전 대통령에 의해 지명된 인물이다.8월 7일엔 바이든 전 대통령이 지명했던 또 다른 Fed 이사인 아드리아나 쿠글러가 조기 사임하면서 후임 이사로 스티븐 마이런 백악관 경제자문위원회(CEA) 의장을 지명했다. 마이런 의장은 하버드대 경제학 박사 출신으로 재무부 정책고문과 민간 투자업계를 모두 거쳤다. 트럼프 경제정책의 큰 틀을 설계한 핵심 인사로 꼽힌다.그는 7월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 전망치를 소폭 밑돌았다는 발표가 나온 뒤 CNBC와 인터뷰에서 “관세로 인한 인플레이션의 증거는 전혀 없다”고 말했다. 물가가 잘 관리되고 있으니 기준금리 인하가 필요하다는 취지로 풀이된다. 기준금리 인하는 달러 가치 하락으로 이어진다.트럼프 대통령이 마이런 위원장을 Fed에 투입하면서 환율에 영향을 줄 수 있다는 해석이 나오는 배경이다.다만 최근 발표된 7월 생산자물가지수(PPI)가 변수로 작용할 것으로 본인다. 이 지수는 전달보다 0.9%나 올라 시장에 충격을 줬다. 관세 비용을 부담해 온 기업들이 본격적으로 가격 조정을 시작한 것으로 풀이된다. 생산자물가는 시차를 두고 소비재 가격에 반영되는 ‘선행지표’다.김태림 기자 tae@hankyung.com