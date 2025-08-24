‘삼양’ 달면 뜬다?…3개의 삼양 잘나가네

① 삼양식품

‘K-엔비디아’ 삼양

삼양식품 불닭볶음면. 사진=삼양식품

② 삼양홀딩스

덜 알려진 더 큰 삼양?

삼양사 큐텐의 '상쾌환'

③ 삼양컴텍

은둔의 삼양?

삼양컴텍 방탄 및 방호

삼양식품, 삼양홀딩스, 삼양컴텍.올해 증권가를 달군 주인공들이다. 기업명에 모두 ‘삼양’이 붙어 있으니 얼핏 보면 ‘삼성’이나 ‘현대’처럼 같은 그룹의 계열사일 거라 짐작하기 쉽다. 사실은 전혀 다른 회사들이다.삼양식품은 삼양라운드스퀘어(옛 삼양식품그룹), 삼양홀딩스는 삼양그룹, 삼양컴텍은 삼양화학그룹에 속한다. 각각 뿌리도 다르고 성장 경로도 다르다. 혹자는 우스갯소리로 “삼양(식품), 덜 알려진 삼양(그룹), 어둠의 삼양(화학그룹)”이라고 말했다.‘삼양’이란 이름은 같지만 주목받는 이유는 제각각이다. ‘K-엔비디아’가 된 라면 회사, 투자자 보호를 앞세운 지주사, 공모주 시장의 다크호스. 3개의 삼양이 증시 무대 위에서 세 갈래 스토리를 써 내려가고 있다.별명도 ‘K-엔비디아’. 삼양식품 주가는 뜨겁다 못해 화끈하다. 1년 전만 해도 45만원대였던 주가는 ‘불닭볶음면’의 열기처럼 치솟아 지난 5월에는 ‘황제주’ 반열에 올랐고 2개월 새 153만원까지 치솟았다. 불과 1년 사이 주가가 세 배 넘게 불어난 셈이니 투자자들은 삼양식품의 가파른 상승세를 엔비디아에 빗댈 정도다. ‘불닭반도체’, ‘닭비디아’, ‘면비디아’라는 별명도 생겼다. 라면 회사가 코스피 대표 고가주 반열에 오르다니 증시에서도 산업에서도 상징적 사건이다.지금은 세계인의 입맛을 잡은 삼양식품이지만 이 회사의 출발은 한국전쟁 이후 당장의 먹고사는 문제를 해결하는 것이었다. 1961년 보험회사를 운영하던 고 전중윤 창업주는 보통 사람들의 일상의 위기를 덜기 위해 순조롭던 사업을 접고 라면 회사를 세웠다. 그렇게 최초의 한국 라면 ‘삼양라면’이 탄생했다.그러나 ‘최초’란 타이틀이 무색하게 1989년 말 불거진 우지(소기름) 파동으로 후발주자들에게 1위 자리를 내줘야 했다. 2013년엔 3위까지 추락했다. 경쟁력을 잃어가던 삼양식품에 제2 전성기를 안겨준 일등공신은 ‘불닭볶음면’이다. 2011년 당시 김정수 부회장은 명동의 불닭 가게 앞에 몰려든 인파에서 신제품의 영감을 얻었다. 사내에서조차 매운맛을 즐기는 소수 마니아를 대상으로 틈새시장을 공략하겠다는 전략이었지만 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라고 했던가. 극강의 매운맛이 입소문을 타고 SNS를 중심으로 퍼지면서 ‘도전의 음식’으로 소개됐고 삼양식품의 운명을 뒤바꿨다. 현재 삼양식품 매출의 80% 이상이 해외에서 발생할 정도다. 창업주의 며느리이자 불닭의 어머니로 불리는 김정수 회장은 글로벌 시장에 주력하며 내실 있는 성장을 이어갔다. 2024년 매출액 1조7000억원, 영업이익 3400억원으로 사상 최대 실적을 기록했다. 올해 상반기에도 매출 1조원을 돌파하며 성장세를 이어가고 있다. 영업이익률은 20%대를 웃도는 고수익 구조다.불닭의 성공은 그룹의 백년대계를 이끌어내는 촉매제가 됐다. 그룹 내에는 라면과 스낵, 유제품을 담당하는 식품 계열사뿐 아니라 원재료와 포장, 물류를 뒷받침하는 회사들이 유기적으로 연결돼 있다. ‘K-푸드’ 대표 기업으로 자리 잡은 삼양식품이 그룹의 얼굴이라면 다른 계열사들은 글로벌 확장의 기반을 다지는 숨은 축이다.2023년 삼양식품그룹에서 삼양라운드스퀘어로 이름을 바꾸고 식품에서 R&D, 문화·관광, 물류까지 사업을 확장했다. 삼양식품과 삼양스퀘어밀 등 식품 부문은 K-푸드와 대체육 등 차세대 먹거리를, 삼양스퀘어랩과 삼양스퀘어팩 등 R&D는 기능성 원료와 친환경 포장재를 담당한다. 삼양라운드힐, 삼양애니 등 문화·관광 부문은 캐릭터·생태관광을 맡았다. 삼양라운드스퀘어의 글로벌 물류망은 미국·일본·유럽·중국·동남아로 뻗어 있다.가파른 성장에 밸류에이션 부담은 남아 있다. 그럼에도 불구하고 증권사들은 잇따라 목표주가를 올리고 있다. 한화투자증권은 190만원, 하나증권은 180만원을 제시하며 ‘매수’ 의견을 유지했다. 미국·중국 시장에서의 점유율이 확대될 것이라는 기대감이 반영됐다. 밀양 2공장의 본격 가동도 실적 모멘텀을 강화할 요인으로 꼽힌다.또 다른 삼양. 삼양홀딩스의 주가는 지난 5월 말 삼양바이오팜 인적분할을 공식화한 뒤 단숨에 30% 넘게 뛰었다. 하나마이크론과 파마리서치, 삼성바이오로직스 등 인적분할 공시 후 주가가 급락한 다른 기업들과는 이례적 흐름이었다. 시장에선 대주주 승계가 아닌 사업 강화와 주주 보호에 방점을 찍은 분할이 투자심리를 움직였다고 평가했다.삼양홀딩스는 1924년 설립된 삼양그룹의 지주사다. 제당업에서 출발해 화학·바이오·소재 등으로 사업 영역을 넓혀온 100년 넘는 역사의 전통기업이지만 최근 대중의 인식은 다소 얄궂은 방향으로 흘러갔다. 이유는 단 하나, 삼양식품과 이름이 비슷해서다.삼양식품의 ‘불닭볶음면’이 전 세계적으로 히트하면서 사람들은 삼양그룹이 라면을 만드는 회사라고 착각하기 시작했다. 삼양그룹이 얼마 전 공개한 광고도 바로 이 혼동을 정면으로 다뤘다. 광고 속 메시지는 명확했다. “몇 번 말해! 라면 만드는 그 회사 아니라고.”삼양식품과 삼양그룹은 이름만 비슷할 뿐 완전히 다른 회사다. 삼양식품그룹의 이름도 삼양그룹이 아닌 삼양라운드스퀘어다.그룹 역사와 규모, 사업 다각화 측면에서 삼양그룹은 삼양식품을 훨씬 앞선다. 하지만 작지만 강렬한 브랜드에 묻혀 ‘큰 삼양’이 시장에서 제대로 된 평가를 받지 못하자 삼양그룹은 최근 ‘자기 정체성 찾기’에 공을 들이고 있다. 배우 박정민을 발탁해 기업광고를 선보이고, 디지털 광고를 만들어 오해를 풀고, 내부 뉴스레터를 대외적으로 구독 서비스로 확장하는 등 전사적인 브랜드 강화에 나섰다. 단순한 홍보가 아니라 “우리는 라면 회사가 아니라 화학·바이오 중심의 글로벌 기업”이라는 메시지를 각인시키려는 전략이다.삼양그룹은 이미 백년대계를 이룬 그룹이다. 동아일보의 창간자 김성수의 동생 김연수 창업주가 일제강점기 시절인 1924년 기업형 농장에서 출발해 1956년 국내 최초의 정제 설탕 공장을 세우며 한국 가공식품 산업의 기초를 놓았다. 1970년대에는 폴리에스터 섬유로 글로벌 10대 화학섬유 기업에 오르며 도약했고 지금은 의약·정밀화학·바이오소재까지 확장했다.계열사만 해도 국내 13곳, 해외 17곳 등 총 30곳에 달한다. 삼양사는 설탕·전분당·밀가루·식용유 같은 식품에서 엔지니어링 플라스틱, 이온교환수지까지 다룬다. 설탕·밀가루 브랜드로 유명한 ‘큐원’이 바로 삼양사의 대표 제품이다. 삼남석유화학은 석유화학 기초소재를 공급하고 휴비스는 글로벌 폴리에스터 기업으로 자리 잡았다. 삼양바이오팜은 생분해성 수술용 봉합사와 항암제 원료로 세계 시장에서 경쟁력을 확보했다. B2C 기업 중심의 삼양라운드스퀘어와 달리 삼양그룹은 화학과 바이오 중심의 산업형 그룹이다.재계순위 68위의 대기업집단임에도 시가총액은 삼양식품에 한참 못 미친다. 김윤 삼양그룹 회장도 갓끈을 고쳐맸다. 지난 8월 19일 공식석상에 모습을 드러낸 그는 “반도체, 배터리 등에 쓰이는 스페셜티(범용제품과 대비된 고부가가치) 사업으로 포트폴리오를 확장하겠다”며 “(삼양그룹의) 미래 성장은 첨단기술 산업이 중심이 될 것”이라고 말했다. 이번 인적분할도 또 다른 백년대계를 위한 출발이 될 전망이다. 삼양홀딩스와 신설회사인 삼양바이오팜의 분할 비율은 약 9대 1. 분할 기일은 오는 11월 1일, 변경 상장 및 재상장일은 11월 24일이다.마지막 ‘삼양’은 최근 공모주시장의 다크호스 삼양컴텍이다. 삼양컴텍은 지난 8월 6일 마무리한 일반청약에서 12조9510억원의 증거금이 몰리며 대한조선(18조원)에 이어 두 번째로 큰 규모를 기록했다. 청약 경쟁률은 927대 1. 상장 첫날 주가는 공모가의 두 배가 넘는 1만6010원에 출발해 장중 1만6370원까지 치솟으며 ‘따블’에 성공했다. 대흥행이었다.일반인에게는 다소 낯선 기업이지만 삼양컴텍은 이미 60년 넘는 역사를 지닌 방산·소재 업체다. 1962년 오리엔탈공업이란 사명으로 출발한 이곳은 국내 최초 파편 방탄복을 개발했고 1973년 방위산업체로 지정된 이후 국방부에 방탄·방호 물품을 공급해왔다. K2 전차용 특수장갑(2009년), 소형 무장헬기 조종석용 방탄판(2015년) 등으로 기술력을 키우며 최근에는 폴란드 수출 물량 덕분에 매출이 급증했다. 안정적인 방산 수요에 우주·첨단소재 산업으로의 확장성까지 더해져 삼양컴텍은 단숨에 ‘핫한 공모주’로 부상했다.하지만 이 회사가 현재 속한 삼양화학그룹의 뿌리를 더듬어 올라가면 의외의 장면과 마주하게 된다. 바로 1970~80년대 한국 사회를 뒤흔든 공포의 ‘최루탄’이다. 그룹의 모태인 삼양화학공업을 세운 한영자 회장은 ‘최루탄 여사장’으로 불리며 막대한 부를 쌓았다. 1980년대에는 유수의 기업가들을 제치고 개인 기업가 가운데 가장 많은 세금을 낼 정도로 큰돈을 벌어들였다. 1987년 6월 항쟁 시위대의 손에 ‘우리 자식 죽이는 삼양화학 한영자 85년 개인소득세 4위’란 피켓이 들릴 정도였다.1989년 국정감사에 증인으로 출석한 한 회장은 최루탄 생산 중단을 선언하며 일대 위기를 맞았지만 재기에 성공했다. 군납 기업으로서 명맥을 이어갔고 사업구조를 개편해 방위산업 전문기업에서 중견 화학기업으로 변신하는 데 성공한 것이다. 과정에서 1990년대 후계구도도 안정적으로 마무리했다. 장남인 박상준 현 회장이 삼양화학실업을 정점으로 한 삼양화학그룹을 이끌며 화학·철강 부문을, 차남인 박재준 사장이 제오홀딩스를 중심으로 한 삼양화학공업 대표이사로 재직하며 방산 부문을 이끌고 있다.삼양컴텍은 2006년 제오홀딩스에 인수됐다. 삼양화학그룹 공식 홈페이지에는 삼양컴텍을 비롯해 차남이 이끄는 제오홀딩스 계열사는 소개돼 있지 않다. 삼양화학그룹 홈페이지에 나오는 곳은 삼양화학산업, 삼양화학실업, 삼양스틸, 삼양개발 등 장남이 이끄는 일부 계열사뿐이다.하지만 업계에서는 이들을 하나의 그룹으로 묶어 ‘삼양화학그룹’이라 부른다. 그 배경에는 얽혀 있는 지분구조가 있다. 삼양컴텍의 최대주주는 제오홀딩스(35.17%)와 삼양화학공업(31.47%)이며 이어 삼남인 박태준(8.59%) 씨가 주요 주주로 이름을 올리고 있다. 그런데 삼양컴텍의 최대주주인 제오홀딩스를 오너 일가가 지배한다. 이 회사 최대주주는 박재준(65.05%), 박상준(19.95%), 박태준(15.00%) 등으로 사실상 100%가 일가 소유다.이처럼 비상장 계열사로만 운영돼 외부에 잘 알려지지 않았던 ‘은둔 그룹’ 삼양화학이 삼양컴텍의 IPO 추진을 계기로 전면에 드러나고 있다.증권가는 K방산 열풍과 글로벌 공급망 확대 속에 삼양컴텍의 성장세를 주목하고 있다. 다만 복잡한 지배구조 등은 풀어야 할 숙제다. 투자설명서에서도 “최대주주 변경 및 지분율 변동으로 인해 발생할 수 있는 위험은 적은 것으로 판단된다”면서도 “향후 모회사의 의사결정에 따라 당사의 최대주주가 관계사 혹은 제3자로 변경되거나 지분율이 변동되는 가능성을 배제할 수 없다”며 투자자 유의를 권고했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com