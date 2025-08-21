서울의 한 대형마트에서 장을 보는 시민들. 2025.2.9 사진=연합뉴스

국민 밥상에 자주 오르는 고등어, 갈치, 참조기 등 주요 수산물 가격이 고공행진을 이어가면서 서민들의 장바구니 부담이 갈수록 커지고 있다.정부가 비축 물량 방출과 수입 확대에 나섰지만 가격 안정 효과는 제한적인 상황이다.21일 한국해양수산개발원(KMI) 수산업관측센터에 따르면 지난달 고등어(신선 냉장·1마리) 소비자가격은 4380원으로 지난해 같은 기간보다 무려 28.4% 급등했다.이는 한 달 전보다는 소폭(3.6%) 하락했지만 평년 수준에 비해서는 여전히 17.9%나 높은 가격이다. 냉동 고등어 역시 지난 3월부터 계속해 작년 및 평년 가격을 웃도는 흐름이다.고등어 가격 상승은 통계청의 ‘7월 소비자물가동향’ 자료에서도 확인된다. 고등어는 작년 동기 대비 12.6% 상승하며 전체 수산물 물가 상승률(7.3%)을 끌어올린 주요 품목으로 지목됐다.생산량은 늘었지만 실제 소비되는 중·대형 고등어의 공급이 줄어든 점이 가격 불안의 핵심 원인이다.올해 누적 고등어 생산량은 7만7,523t으로, 지난해 같은 기간 대비 56.8% 증가했지만 300g 이상 중·대형어의 위판 비중은 고작 1.0%에 불과하다.이는 지난해 12.8%에서 크게 떨어진 수치이며, 최근 5년 중 가장 낮은 수준이다.2019년에는 53.2%였던 중·대형어 비중은 2020년 49.5%, 2021년 25.3%, 2022년 51.3% 등으로 꾸준히 두 자릿수를 유지해왔지만 지난해 9.0%로 급감했고 올해는 그보다 더 하락했다.수협중앙회는 “고수온 현상으로 어군이 분산되고 생육이 부진한 영향으로 추정된다”고 설명했다.고등어뿐 아니다. 신선 냉장 갈치는 1마리당 6383원으로 지난해보다 16.5% 상승했다. 냉동 갈치도 5707원으로 전년 대비 38.9%나 올랐다.참조기도 지난달 기준 한 마리 가격은 2143원으로 작년보다 30.1%, 평년보다 9.8% 비싸졌다. 금어기 여파로 생산량이 줄었고 할인율이 낮아진 탓이다.정부는 고등어 등 대중성 어종의 수급 안정을 위해 비축 수산물 1100t을 추가 방출하고 수입산 고등어 1만t에 할당관세를 적용해 시장에 공급 중이다.해수부는 “할당관세 적용으로 시장에 공급된 1448t이 가격 안정에 기여할 것”이라며 “앞으로도 할인 행사나 추가 방출을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com