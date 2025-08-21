연합뉴스

쿠팡 물류센터 냉동창고에서 근무하던 50대 근로자 ㄱ씨가 숨지는 사고가 발생했다.20일 오후 9시 11분께 경기도 용인시 남사읍 소재 쿠팡 물류센터 냉동창고에서 물품 분류 작업을 하던 ㄱ씨가 쓰러져 인근 병원으로 옮겨졌으나 2시간 여 후에 사망했다.ㄱ씨의 사망원인은 과로사나 온열질환이 원인이 아닌 것으로 알려졌다.ㄱ씨의 일일 근무시간은 8시간 이하였고, 사고 당일에도 3시간 가량 근무한 것으로 알려졌다. 또 ㄱ씨가 일한 장소는 신선식품을 다루는 곳으로 영하의 온도가 유지되는 곳이다.경찰은 ㄱ씨가 질병이 있었는지 등 구체적인 사인을 조사할 방침이다.쿠팡풀필먼트서비스 관계자는 "현재 경찰이 지병 등 정확한 사망 원인을 조사하고 있으며 의료진이 병사로 확인한 것으로 알고 있다"며 "고인은 신선식품을 취급하는 센터에서 일용직으로 7월초 첫 근무를 시작해 최근까지 간헐적으로 총 18일, 주 1일~4일, 하루 8시간 근무했다"고 말했다.그러면서 "삼가 고인의 명복을 빌며 유족께 위로의 말씀을 전한다"고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com