"답은 늘 증거에 있다" 공정거래 디테일 사냥꾼…김지홍 지평 대표[변호사들의 변호사]

한경비즈니스는 국내 7대 로펌 소속 변호사들을 대상으로 특별 설문을 진행했다. ▲법정에서 상대로 만나기 싫거나 ▲자문 사건에서 상대 대리인으로 만나기 꺼려지는 변호사 혹은 ▲‘내 사건을 맡기고 싶은’ 경쟁 로펌 변호사를 직접 꼽아 달라고 물었다. 7대 로펌에 재직 중인 최정예 전문가 군단이 인정한 ‘변호사들의 변호사’다. 설문은 총 240명의 유효 응답(김앤장 법률사무소, 법무법인 태평양, 법무법인 광장, 법무법인 율촌, 법무법인 세종, 법무법인 화우, 법무법인 지평 소속 변호사)을 받았다. 이름과 소속이 불명확하거나 응답자와 같은 로펌에 재직 중인 변호사를 꼽은 답변은 제외했다.

2002년 성남시가 추진한 ‘백현유원지 개발사업’ 공모에서 알짜배기 땅을 둘러싸고 건설사 간 경쟁이 벌어졌다.사업계획서 평가 결과 P건설 컨소시엄이 1위를 했다. 하지만 성남시는 T 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. P건설은 창립 3년밖에 안 된 법무법인 지평을 찾았다. 2년 차밖에 안 된 김지홍 변호사가 사건을 맡았다.사건의 쟁점은 경쟁사인 T컨소시엄 계획서에 담긴 ‘은퇴커뮤니티시설’이 국토계획법상 유원지에 들어갈 수 있는지 여부였다. 김 대표변호사는 해당 시설이 특정인이 배타적으로 이용하는 ‘노인복지시설’이라는 점을 들어 이를 반박했다.하지만 몇 장의 예상조감도와 애매모호한 설명 문구, 복잡한 표로 이뤄진 사업계획서만 가지고 이를 증명하는 것은 쉽지 않았다. 치열한 서면공방이 이루어졌다. 김 변호사는 당시를 “허공에 대고 쏘는 느낌이었다”고 회상했다.그러던 어느 날 선배 변호사가 김 대표변호사의 방을 찾았다. “답은 증거에 있다”는 말을 남기며 “T컨소시엄에서 제출한 해당 시설의 주차장 면적이 주차장법에서 ‘노인복지시설’에 요구하는 면적과 정확히 일치한다”고 했다.사소한 디테일이 승부를 갈랐다. 해당 면적은 휴양 콘도미니엄으로는 턱없이 부족했다. 재판부는 이를 결정적 증거로 받아들였고 지평이 대리한 P건설은 다시 사업을 따낼 수 있었다. 이후 김 변호사는 “답은 증거에 있다”는 교훈을 좌우명으로 삼았다.공정거래 분야 최고 변호사로 꼽히는 그는 현재 지평의 대표변호사다. 김 변호사는 “무심코 지나치기 쉬운 대량의 문서들 속에 중요한 진실이 숨겨져 있는 경우가 있다”며 “사건이 미궁에 빠지거나 어려움에 봉착할 때마다 다시 증거서류를 첫 페이지부터 읽는다”고 말했다. 그가 동료 변호사들에게 ‘사실관계와 법리를 끈질기게 파고든다’는 평가를 받는 이유다.“‘고객의 정당한 요구를 반영하는 것이 올바른 법이다’라는 신념을 가지고 있다. 고객이 대형 로펌에 사건을 의뢰한다는 것은 비싼 수임료를 내고서라도 반드시 바로잡고 싶은 일이 있다는 의미다. 현재의 법리나 판례가 이를 충분히 고려하고 있지 못하다면 이를 반영하는 것이 올바른 법을 만드는 길이라 생각한다.”“공정거래 분야는 ‘법’과 ‘정책’의 경계선에 있는 영역으로 산업과 시장에 대한 이해가 없으면 제대로 해 나가기 힘든 분야다. 새로운 산업과 시장, 이론을 풀어 관련자들에게 설득하는 것이 참 어렵다.대표적으로 KT·LG유플러스가 기업메시징서비스 관련해 기존 사업자의 이윤을 압착했던 ‘시장지배적지위 남용행위’ 사건이 생각난다. 기업메시징서비스는 2000년대 초 중소 벤처기업들이 처음 개발했지만 관련 시장이 확대되자 통신사가 직접 기업메시징서비스를 시작했다. 통신사는 기업메시징서비스 사업자들에게는 ‘전송서비스’를 높은 가격(예: 건당 10원)에 판매했고 자신들이 직접 금융기관에 기업메시징서비스를 판매할 때에는 낮은 가격(예: 건당 8원)을 매겼다.이 같은 통신사의 행위에 대해 공정위가 제재 처분을 내렸는데 서울고등법원이 이를 취소했다. 지평은 중소 기업메시징사업자를 대리해 대법원 상고심에서 ‘이윤압착’ 관련 첫 대법원 판례를 이끌어냈다. 파기환송을 받으며 승소했다.”“‘법률가’라는 용어보다 ‘사실가’가 보다 정확하고 올바른 표현이라 생각한다. 법적 분쟁이나 문제를 해결하는 데 법률적 이론이나 판례 등도 중요하지만 보다 중요한 것은 정확한 사실관계를 파악하는 것, 이를 뒷받침하는 증거를 발굴하는 것이다. 아무리 변호사가 똑똑하고 뛰어나더라도 사실관계가 똑같다면 다른 결론을 만들어내기는 어렵다.”“훌륭한 장수를 가리키는 말로 맹장, 지장, 덕장 등 여러 가지가 있다. 변호사도 마찬가지라 생각한다. 함께 일하다 보면 법리에 밝은 변호사, 사실관계를 잘 파고드는 변호사, 글을 잘 쓰는 변호사, 고객과 공감하는 변호사 등 여러 종류의 변호사들이 있다. 각자 자신만의 장점을 살리면 훌륭한 변호사가 될 수 있다.”김영은 기자 kye0218@hankyung.com