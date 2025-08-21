서울의 한 대학병원에서 의료진이 발걸음을 옮기고 있다.사진=뉴스1

수도권과 비수도권 간 필수의료 전문의 수 격차가 최대 4배에 달하는 것으로 나타나 의료 공백 문제가 심각한 수준으로 치닫고 있다는 우려가 제기된다.21일 한국보건사회연구원이 보건복지부 의뢰로 발표한 ‘국민 중심 의료개혁 추진방안 연구’에 따르면 수도권의 인구 1000명당 필수의료 전문의 수는 평균 1.86명으로 나타났다.반면 비수도권은 0.46명에 불과해 격차가 무려 4배 이상 벌어졌다.이번 조사는 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 응급의학과, 심장혈관흉부외과, 신경과, 신경외과 등 8대 필수의료 과목을 대상으로 지역별 전문의 수를 집계한 것이다.전문가들은 이 같은 편중 현상의 배경으로 낮은 경제적 보상, 과도한 업무, 높은 의료사고 리스크 등으로 인한 필수의료 기피 현상을 지목한다.의료인력 자체가 부족한 상황에서 수도권 집중 현상이 그나마 있는 자원마저 왜곡시키고 있다는 분석이다.시도별로 보면 서울은 인구 1000명당 3.02명의 필수의료 전문의가 분포해 가장 높았고 이어 경기(2.42명), 부산(0.81명), 대구(0.59명), 인천(0.55명) 순이었다.반면, 세종은 0.06명으로 가장 낮았고 광주·경북(각 0.36명), 대전·전북(각 0.34명), 충남(0.31명), 전남(0.29명), 강원(0.25명) 충북(0.24명), 울산(0.18명), 제주(0.12명)이 뒤를 이었다.연구원은 “지역 의사 수요가 높고 높은 임금을 제공함에도 정주 여건과 인프라 부족 등으로 수도권 선호는 계속되고 있다”며 “지방의료 공백이 구조화되고 있다” 고 지적했다.또한 “현재 수가 체계가 필수의료의 어려움과 위험을 전혀 보상하지 못하고 있다”며 보상 구조 개편의 필요성을 강조했다.보고서는 의사 수 부족 자체가 심각한 문제라고 지적했다.의정 갈등 끝에 2000명 증원안이 무산되고 기존 3058명 정원으로 복귀된 현 상황에 대해 연구원은 “고령화와 만성질환 증가 추세를 고려할 때 이대로라면 의료 공급이 심각하게 부족해질 것”이라고 경고했다.이는 주요 국책 연구기관들도 2035년까지 약 1만 명의 의사 부족을 공통적으로 예측하고 있다.한국은 2022년 기준 임상 의사 수가 인구 1000명당 2.6명(OECD 평균은 약 3.7명)에 그쳐 OECD 최하위권이다. 특히 한의사를 제외하면 2.1명으로 사실상 최저 수준이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com