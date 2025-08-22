쌍령공원 꿈자람센터&동심생태과학관 전경. (주)쌍령파크개발 제공

경기도 광주시 쌍령공원이 세계적인 건축가의 참여로 문화·예술적 랜드마크로 거듭난다. 광주시는 쌍령공원 내에 마이어파트너스가 설계한 건축물을 조성할 계획이며, 이를 통해 공원의 예술성과 공공성, 그리고 도시의 브랜드 가치가 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.주변 교통 접근성도 우수하다. 공원 인근에는 경기광주역, 경충대로, 국도3호선이 위치해 있으며, 경기광주역을 이용하면 판교까지 15분, 신분당선 환승 시 강남까지 약 30분이면 도달 가능하다. 쌍령공원은 민간공원 특례사업으로 광주시와 (주)쌍령파크개발이 공동시행자로 참여해 공공성과 투명성을 강화했다.쌍령공원에는 세계적인 명성을 지닌 건축가 리차드 마이어(Richard Meier)의 작품이 조성된다. 리차드 마이어는 ’프리츠커상‘을 최연소 수상한 건축가다. 이 상은 건축계 분야 인사에게 최고의 영광으로 인식되는 건축상이다. 일관성 있는 그만의 작품세계를 구축하며 주변 경관과 어우러지는 디자인, 백색 채색과 부드러운 자연채광 설계가 반영된 건축물들을 통해 명성을 얻었다.작품 컨셉은 어린이들의 상상력을 더욱 극대화하는 동물 컨셉 디자인안을 도출하였고, 다양한 의견을 수렴하여 매우 정교하고 우아하면서 역동적인 고래 디자인을 형상화했다.관계자는 “쌍령공원의 랜드마크 건축물은 광주의 상징물로 자리 잡을 것이다. 또한 예술과 교육 공간으로서 시민들에게 주어질 전망이다. 공원과 연계된 다양한 프로그램을 통해 시너지를 창출하고 미래 지향적인 발전에 기여할 것으로 기대된다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com