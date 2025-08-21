서울 여의도 국회 의원회관 내 자신의 의원실로 들어가고 있다. 2025.8.6 사진=연합뉴스

추미애 더불어민주당 의원(6선)이 21일 국회 법제사법위원장으로 공식 선출됐다. 보좌관 명의의 주식거래 논란으로 이춘석 전 위원장이 사임한 지 약 2주 만이다.이날 오전 열린 본회의에서 재석 의원 173명 중 164명이 찬성표를 던지며 추 의원의 위원장 선출안이 가결됐다. 민주당은 앞서 이춘석 전 위원장의 자진 사퇴 이후 추 의원을 후임으로 내정해왔다.추 신임 위원장은 인사말에서 “중책을 맡겨주셔서 감사하다”며 “검찰과 언론, 사법 개혁은 국민이 요구한 과제로 이 뜻을 결코 잊지 않겠다”고 밝혔다.이어 “법사위원장으로서 권력기관 개혁을 더는 미루지 않고 반드시 완수하겠다”고 강조했다.공석이던 법사위원장 자리가 채워지면서, 민주당이 추진 중인 검찰·사법 개혁은 다시 동력을 얻게 될 전망이다.추 위원장은 판사 출신으로 제24회 사법시험을 거쳐 정치에 입문했으며 당내 최다선이자 헌정 사상 여성 최다선 기록을 가진 중진이다.문재인 정부 시절 법무부 장관으로 검찰개혁의 선봉에 섰던 인물이 다시 법사위 수장을 맡으면서, 향후 국회의 관련 입법 활동에 어떤 변화가 있을지 주목된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com