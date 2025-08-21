PSS TFT·AGI TFT·기술안전지원팀 등 3개팀으로 구성

인공지능(AI)과 로봇 등의 스마트 건설기술을 개발해 리스크 줄일 것

롯데건설 CI

롯데건설이 스마트 건설기술을 바탕으로 안전관리 시스템을 고도화해 중대재해를 근절하고자 CSO 산하 안전보건관리본부 내에 ‘안전혁신부문’을 추가 신설했다고 21일 밝혔다.이번에 신설한 ‘안전혁신부문’은 신규 조직인 ‘PSS(Paradigm Shift in Safety, 안전 패러다임 전환) TFT’를 비롯해 기존 ‘AGI(Artificial General Intelligence, 범용 인공지능) TFT’와 ‘기술안전지원팀’ 총 3개 팀으로 구성됐다.이들 팀은 인공지능(AI)과 로봇, 드론 등의 스마트 건설기술을 개발하고 적용해 건설 현장 내 고위험 작업에 대한 리스크를 줄여 나갈 예정이다. 이를 통해 안전사고 발생 가능성을 원천 차단할 계획이다.‘PSS TFT’는 PC(Precast Concrete, 사전 제작 콘크리트), OSC(Off-Site Construction, 탈현장 건설) 등의 공법을, ‘AGI TFT’는 AI, 로봇, 드론, IoT 등 스마트 안전관리 기술을 발굴해 현장에 도입할 예정이다.‘기술안전지원팀’은 기술안전 분야에서 사고예방 솔루션을 현장에 적용해 지원하는 한편, 현장 근로자 교육을 위한 기술안전 콘텐츠도 개발할 계획이다.롯데건설은 최고안전책임자(CSO)를 중심으로 안전보건관리본부를 구성해 안전보건 전담인력과 관리 역량을 강화해왔다. 안전보건관리본부 내 기존 안전보건부문은 중대재해 예방을 위한 안전보건관리 체계를 구축해 운영하고 있으며, 안전체험센터 ‘Safety ON’과 다양한 교육을 통해 안전보건 전문인력을 양성하고 있다.특히, 롯데건설은 지난 2023년 본사 안전상황센터를 조성해 CCTV를 통해 전국 현장의 사각지대까지 실시간으로 모니터링하고 있다. 올해 3월에는 수도권, 영남권, 호남권 등 권역별 안전점검센터를 구축해 현장 중심 안전관리 체계를 한층 더 강화했다.롯데건설 관계자는 “고위험 작업구간에 인공지능과 로봇, 드론 등의 스마트 건설기술을 투입해 안전관리를 강화하고자 이번에 ‘안전혁신부문’을 신설하게 됐다”며 “이를 통해 고위험 작업에 대한 리스크를 줄여 안전사고 발생 가능성을 차단하고 중대재해를 근절하겠다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com