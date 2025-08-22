한화석유화학과 대림산업이 1999년 12월 2일 오전 서울 프라자 호텔에서 김승연 한화 회장과 이준용 대림 회장,김진만 한빛은행장 등이 참석한 가운데 유화부문 합작및 사업교환(빅딜)계약서 조인식을 가지고있다. 사진=한국경제신문

한화·DL 긴급 수혈로 위기 넘겼지만…여전히 ‘풍전등화’

한때 평균연봉 1위, 삼성전자도 제쳤다

‘한 지붕 두 가족’ 체제가 불화 키웠다

업황 탓만 할 수 없다…17년간 배당 4.4조 챙겨

석유화학 구조 개편 시동, 여천NCC 운명은

한때 ‘화학업계의 삼성’이라 불리며 고연봉과 고성장을 자랑하던 여천NCC가 존폐의 갈림길에 섰다.단기 자금난에 허덕이며 부도 위기에 몰린 이 회사는 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼로부터 3000억원 규모 긴급 자금을 수혈받아 가까스로 급한 불을 껐다. 하지만 중국발 공급과잉 여파에 따른 실적 부진이 장기화해 향후 전망은 여전히 불투명하다.여천NCC 위기의 뿌리는 단순한 업황 부진을 넘어 내부 갈등과 대주주 간 책임 회피가 얽힌 복합 구조다. 현재 신용등급은 A-로 하락했고 전망은 ‘부정적’이다. 주요 원료인 에틸렌 공급을 둘러싼 DL과의 단가 협상은 수개월째 결렬 상태다.한화와 DL은 서로에게 책임을 전가하며 날 선 공방을 벌이고 있다. DL은 “한화의 무책임한 경영 방기가 회사 경쟁력을 무너뜨렸다”고 몰아붙였고 한화는 “DL이 여천NCC를 저가 거래 창구로 악용했다”고 반박했다. 국세청은 DL 측 저가 공급과 관련해 여천NCC에 1006억원 규모의 추징금을 부과하며 갈등에 기름을 부었다.대주주들의 갈등은 여전히 진행형이다. 한화는 신속한 유상증자와 긴급 자금 투입을 주장했던 반면, DL은 “자구책 마련이 우선”이라며 워크아웃도 불사하겠다는 입장이었다. 심지어 이해욱 DL그룹 회장은 “답 없는 회사에 무작정 돈을 꽂을 수 없다”고 공개 발언해 논란을 키웠다.지분을 50대 50으로 나눠 가진 합작회사의 경영 구조가 위기 대응을 더욱 어렵게 만들었다는 평가다. 빠른 의사결정이 필요한 상황에서 ‘데드락(교착상태)’이 반복되면서 회사 체력은 빠르게 고갈됐다. 내부에선 구조조정은 물론 설비 매각, 분할 가능성까지 거론되며 여천NCC는 생존 갈림길에 놓여 있다.‘화학업계의 신의 직장’으로 불리던 여천NCC는 1999년 경기고 선후배인 이준용 DL 명예회장과 김승연 한화 회장이 50대 50으로 합작해 만든 국내 3위 석유화학 회사다. 이 명예회장의 막내딸이 김 회장의 사촌형과 결혼해 동업 관계이자 사돈지간이라는 끈끈한 인연도 있었다.여천NCC는 에틸렌, 프로필렌 등 범용 석유화학 원료를 생산하며 수천억원대 영업이익을 내고 양측에 4조원이 넘는 배당을 안겼다. 2017년에는 연간 순이익 1조원을 돌파하며 전성기를 구가했다.삼성전자와 현대차를 제치고 직원 평균연봉 1위에 올랐고 취준생 사이에선 업무 강도 대비 최고 연봉을 주는 ‘신도 모르는 직장’으로 통했다. 그러나 영광은 오래가지 않았다.2020년대 들어 중국과 중동의 저가 공세와 글로벌 공급과잉이 시작되며 균열이 생겼다. 고정비 부담이 큰 국내 NCC들은 급격한 수익성 악화에 직면했고 여천NCC 역시 직격탄을 맞았다.2022년부터 지난해까지 누적 적자가 8000억원을 넘고 부채비율은 331%, 유동비율은 69%까지 추락했다. 3년 연속 적자로 체력은 급속히 떨어져 지난 8월 핵심 생산라인인 여수 3공장 가동 중단 사태까지 벌어졌다.합작 구조는 성장기에는 캐시카우였지만 위기에는 발목을 잡았다. 경영 비전부터 조직 문화까지 다른 두 그룹이 50대 50으로 합작한 ‘한 지붕 두 가족’ 체제는 경영 불안을 증폭시켰다. 노조 대응부터 주요 의사결정까지 충돌하며 원료 단가 협상과 긴급 자금 지원 문제로 갈등과 불확실성이 더욱 심화했다.분할설도 꾸준히 제기됐지만 현실은 녹록지 않다. 경영진 임기와 주요 계약이 연말까지 남아 있고 분할 시 신용등급 하락과 재무 리스크가 불가피하다. 신용평가사들은 지배구조 변경 시 대주주의 재무 능력과 의지를 엄격히 따져야 한다며 신중한 입장이다.여천NCC 위기는 단순 수익성 악화가 아니라 공동 경영 체제에서 비롯된 구조적 갈등의 결과다. 50대 50 합작 구조는 성장기엔 안정적 수익원 역할을 했지만 위기 때는 의사결정을 가로막는 족쇄가 됐다. ‘지분도 반반, 인사권도 반반’이라는 경직된 원칙이 사소한 인사에서 전략 수립까지 대립을 불렀고 내부 구성원 충성도마저 분열시켰다.출범 초기부터 조직문화는 양측 색깔이 뚜렷했다. DL 출신 인력은 대부분 기술과 운영 부문을 맡았고 한화 출신은 지원·관리 부문을 담당했다. 승진 비율은 불균형했고 회식조차 따로 할 정도로 내부 갈등이 뿌리 깊었다.2001년 노조 파업 때는 한화는 강경책, DL은 유화책을 내세워 갈등이 표면화됐다. 이준용 명예회장이 신문 지면에 김승연 회장에게 공개 호소문을 실으며 양측 감정의 골은 깊어졌고 2007년엔 인사권 충돌로 양측 임직원이 물리적 충돌과 고소·고발까지 벌이는 사태도 발생했다.여천NCC 위기는 단순 업황 악화가 전부가 아니다. 탈탄소 흐름과 고부가 산업 재편 속에서 NCC 중심 범용 화학제품 경쟁력이 빠르게 약화했지만 여천NCC는 설비 고도화와 연구개발 투자에 소홀했다.1999년 설립 이후 누적 배당금은 4조4300억원에 달한다. 17년간 2008년을 제외하고 매년 배당금을 지급하며 한화솔루션과 DL케미칼이 각각 2조원씩 배당 수익을 챙겼다. 반면 미래 성장 대비 투자는 부족했다. 2024년 부채비율은 330%를 넘으며 재무 건전성은 크게 악화했다. 2021년에는 당기순이익보다 많은 3000억원을 배당하는 초과 배당도 반복됐다.이처럼 내부 유보 없이 배당에 치중한 경영전략이 위기 대응 능력을 떨어뜨렸다는 지적이 나온다. 중국발 공급과잉과 에틸렌 시황 악화가 겹쳐 실적은 급감했고 현금성 자산은 지난해 8300만원에 불과했다.업계에선 여천NCC가 호황기에 벌어들인 돈을 미래 투자에 제대로 활용하지 못한 점이 이번 위기의 근본 원인이라고 본다. 결국 여천NCC 사태는 ‘K화학 합작 모델’의 한계를 보여준 상징적 사례가 되고 말았다.정부가 8월 20일 발표한 석유화학 구조개편안에 따라 여천NCC는 NCC 설비 감축과 통합의 핵심 대상으로 부상했다.정부는 나프타분해설비(NCC)를 최대 25% 감축하는 목표를 세우고 전국 10여 개 NCC 공장 중 최소 3개 폐쇄를 유도할 계획이다. 여천NCC는 여수산단 내 3개 공장을 운영하는 대형 사업자로 수익성 악화와 대주주 갈등이 겹치며 구조적 취약성이 드러나 사실상 통폐합 1순위 후보로 꼽힌다.이번 구조개편안은 정유사와 화학사 간 설비 통합 운영이라는 새로운 협업 모델의 도입도 촉진하고 있다. 대산산업단지에서는 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 NCC 설비 통합 운영 방안을 논의 중이며 이는 원료와 제품 간 수직계열화를 강화하고 중복 투자를 줄이는 전략이다.LG화학은 NCC 가동률 축소와 고부가 스페셜티 제품 전환에 속도를 내고 있고 다른 석유화학업체들도 정부 방침에 맞춰 선별적 투자 및 설비 조정을 검토하고 있다.그러나 여천NCC는 50대 50 공동 지분 구조, 주요 제품 판매 계약, 경영진 임기 등 단기적 조정에 어려움이 크다. 신용등급 하락 우려와 지역 고용 문제도 통폐합 결정의 걸림돌이다.업계 한 관계자는 “여천NCC 구조 개편은 단순한 설비 축소를 넘어 대주주 간 협력과 경영 의지에 달렸다. 정부 정책에 부응하면서도 현실적 한계를 극복하는 게 관건”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com