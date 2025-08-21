“TSMC 노리는 美” 대만 정부 입 열었다

도널드 트럼프 전 미국 대통령 측이 대만 반도체 기업 TSMC의 지분 확보 가능성을 언급한 가운데 대만 정부와 현지 언론은 신중한 반응을 보이며 상황을 예의주시하고 있다.21일 대만 언론인 연합보와 중국시보 등에 따르면 궈즈후이 대만 경제부장은 전날 입법원(국회) 경제위원회 출석을 앞두고 열린 기자회견에서 해당 발언의 정확한 의미를 파악하겠다는 입장을 밝혔다.그는 “대만 민간기업인 TSMC에 상황을 확인할 예정”이라며 “관련 보도에 대해 정부 차원의 검토가 진행될 것”이라고 말했다.경제부는 TSMC 최대 주주인 국가발전위원회(이하 NDC)와 함께 관련 논의에 착수했다. 현재 NDC는 TSMC 지분 6.38%를 보유하고 있다.궈 부장은 특히 미국 정부가 TSMC의 지분을 확보하려면 대만 경제부 산하 투자심의위원회의 승인을 반드시 거쳐야 한다고 못 박았다. 이어 “이 사안은 전문가의 평가와 함께 신중하게 접근해야 한다”고 강조했다.일각에서는 이번 논란이 대만의 반도체 산업을 무력화시킬 수 있다는 우려도 제기된다.현지에서는 반도체를 국가 안보의 핵심 자산으로 간주하며 이를 통해 미국과 중국 사이에서 전략적 균형을 유지해왔다는 점에서 ‘실리콘 실드’ 약화에 대한 경계심이 감지되고 있다.류페이전 대만경제연구원 연구원은 “TSMC가 보조금을 일부만 받았는데도 미국 정부가 기업 운영에 영향을 미치려는 건 민간기업에 대한 부당한 압박”이라고 평가했다.한편 TSMC의 자금력 측면에서는 미국 보조금이 필수적이지 않다는 지적도 나온다.자유시보는 TSMC가 올해 2분기 기준 보유한 현금성 자산이 약 108조 원에 이른다며 66억 달러 규모의 미국 보조금이 없어도 공장 건설에 무리가 없다고 전했다.앞서 로이터통신은 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체지원법에 따라 미국 내 반도체 공장을 짓는 기업들의 지분을 미국 정부가 확보하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 마이크론 등이 이에 포함될 수 있다고 언급하면서 해당 이슈는 국제 반도체 산업의 새 변수로 떠오르고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com