주진우 국민의힘 의원이 김용범 대통령실 정책실장의 노동법 개정 발언에 대해 직격했다.21일 주 의원의 SNS에 따르면 그는 “김용범 실장이 노봉법, 상법 개정안을 일단 시행한 뒤 문제 생기면 그때 가서 법을 고치면 된다고 했다”며 “무책임의 극치”라고 쏘아붙였다.이어 “김용범 실장은 장담하지만 법을 쉽게 고칠 수 없을 것”이라며 “민노총 등 노동계의 숙원 법안인데 대규모 정치 파업으로 경제를 볼모로 잡을 것이 뻔하기 때문”이라고 진단했다.주 의원은 “문제가 생기고 나면 늦다”며 “당장 조선업계 주가부터 발목을 잡히고 있다”고 말했다. 이어 “1000여 개의 하청업체와 협상과 파업이 반복되는 동안 기업은 골병들기 때문”이라며 “모처럼 K-조선의 경쟁력이 꽃을 피우고 있는데 독약 풀어 시들게 하는 꼴”이라고 밝혔다.특히 “민노총만 배불린다. 노조원을 늘리기 유리해지고 각종 협상을 빌미로 기업에서 뜯어낼 궁리만 하게 된다. 달리 숙원 법안이겠는가?”며 “개미 투자자들 쪽박 차고 나라 경제 거덜 내고 나면 늦다”고 비판했다.그는 “그때 가서 법 고치겠다니 공직자가 국민 앞에 할 소리인가”라며 목소리를 높였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com