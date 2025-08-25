"내 사건 맡기고 싶다" 7대 로펌 변호사가 뽑은 '변호사들의 변호사'

김앤장 31명 변호사 올라 1위, 태평양 2위

중소형 로펌의 이유 있는 약진

변호사에게 가장 까다로운 상대는 누구일까. 또 자신의 사건을 맡기고 싶을 정도로 인정하는 변호사는 누구일까.한경비즈니스는 국내 7대 로펌 소속 변호사들을 대상으로 특별 설문을 진행했다. ▲법정에서 상대로 만나기 싫거나 ▲자문 사건에서 상대 대리인으로 만나기 꺼려지는 변호사 혹은 ▲‘내 사건을 맡기고 싶은’ 경쟁 로펌 변호사를 직접 꼽아 달라고 물었다. 질문은 간단했지만 설문 결과에 담긴 의미는 단순하지 않다.7대 로펌에 재직 중인 최정예 전문가 군단이 인정한 ‘변호사들의 변호사’다. 법정을 무대로 치열하게 싸우면서도 고객의 신뢰와 동료의 존경을 동시에 얻어낸 셈이다.응답자들이 이들을 뽑은 가장 큰 이유는 실력과 전문성이다. 답변을 살펴보면 ‘상대를 존중하는 인품, 의뢰인에 공감하는 마음, 신뢰를 쌓으려는 태도’도 중요한 기준으로 작용했다.이번 조사에 거론된 이들 중 ‘냉철한 태도의 차가운 승부사’라는 이유로 이름을 올린 변호사는 없었다. 특히 인터뷰를 진행한 13명의 최다 득표자들은 모두 설득에 앞서 신뢰를, 해결에 앞서 공감을 강조했다. 기술적 법리보다 신뢰와 공감이 법정에서 승부를 가르는 힘이 된다고 답했다. 이들은 “사건의 해법은 결국 사람을 이해하는 데서 시작된다”는 점을 강조했다.자신이 닮고 싶거나 멘토로 삼고 있는 변호사는 누구인지도 함께 물었다. 로펌 업계에서 후배들의 존경을 받는 8명의 ‘롤모델 변호사’를 선정했다.설문은 총 240명의 유효 응답(김앤장 법률사무소, 법무법인 광장, 법무법인 태평양, 법무법인 율촌, 법무법인 세종, 법무법인 화우, 법무법인 지평 소속 변호사)을 받았다. 이름과 소속이 불명확하거나 응답자와 같은 로펌에 재직 중인 변호사를 꼽은 답변은 제외했다.그 결과 김앤장 법률사무소 소속 변호사가 가장 많은 이름을 올렸다. ‘법정에서 상대로 만나기 싫거나 내 사건을 맡기고 싶은 변호사’로 꼽힌 김앤장 변호사는 총 31명이었다.최다 득표자 13명 중에서도 3명이 김앤장 소속이었다. 장덕순(사법연수원 14기), 김원(연수원 34기) 변호사는 특허·상표·영업비밀·저작권 등 지식재산권(IP) 분야의 1인자로 통한다.전인환(연수원 37기) 변호사 역시 중대재해 분야에서 압도적인 존재감을 드러내며 상위 13명에 포함됐다.김앤장은 규모와 매출 면에서 경쟁사들을 압도한다. 국내외 변호사, 회계사, 변리사 등 4000여 명의 전문가들이 포진해 있다. 매출 또한 국내 로펌 중 유일하게 1조원을 넘어섰다.인수합병(M&A)부터 해외 기업과의 분쟁까지 국내 대기업들의 굵직한 법률 자문이 필요할 때마다 그 뒤에는 항상 김앤장이 든든한 조력자 역할을 해왔다. ‘변호사들의 변호사’를 묻는 첫 조사에서도 김앤장은 동료 변호사들에게 실력과 경험, 폭넓은 전문성을 인정받으며 최다 득표 로펌에 등극했다.뒤를 이은 로펌은 법무법인 태평양이었다. 라이벌인 광장·율촌·세종 등을 제치고 김앤장에 이어 가장 많은 수의 변호사(총 15명)가 이름을 올렸다.특히 태평양은 IP 분야에서 가장 많은 변호사들의 이름이 언급됐다. 태평양 IP그룹에서 활약 중인 베테랑 이명규(연수원 18기) 변호사를 비롯해 윤택(연수원 43기), 한예인(변시 1회) 변호사가 주인공이다. 특히 한 변호사는 태평양이 지난해 야심 차게 영입한 인물로 내부에서도 촉망받는 기대주다.약사 출신이라는 특이한 경력을 갖고 있는 그는 영입과 동시에 헬스케어 IP 부문에서 탁월한 실력을 자랑하며 동료 변호사들에게 두려운 존재로 떠올랐다.법무법인 세종은 11명의 변호사가 선정되며 3위 로펌에 안착했다. 오종한 세종 대표변호사는 ‘사건과 고객을 위해 한계를 두지 않고 헌신하는 자세’로 임한다는 평가를 받았다.윤재윤(연수원 11기, 부동산·건설), 윤주탁(연수원 33기, IP), 이상돈(연수원 33기, 공정거래), 이춘삼(변시 4회, 형사), 이태윤(외국 변호사, M&A), 장재혁(변시 5회, 인사·노무), 조서연(변시 6회, 조세), 황정현(연수원 42기, IT) 변호사는 모두 뛰어난 전문성을 높게 평가받은 것은 물론 통찰력과 변론 능력, 협상 태도 등 다양한 측면에서 상대 변호사들의 인정을 받았다.법무법인 광장은 10명의 변호사가 이름을 올렸다. 특히 ‘M&A 전통 강자’답게 김희웅(연수원 33기, M&A), 문호준(연수원 27기, M&A) 등 기업자문 전문 변호사의 협상 실력을 인정하는 응답이 있었다. 공정거래 전문가인 선정호(연수원 37기) 변호사는 협업과 인품 면에서 높은 평가를 받았다. 최재백(연수원 38기, 금융) 변호사 역시 사건에 대한 이해도와 전문성 측면에서 인정을 받았다. 홍정훈(변시 2회, IP) 변호사는 치열한 변론과 성실하게 임하는 자세로 인해 높은 평가를 받았다.이 외에도 고환경(연수원 31기, IT), 김민수(연수원 43기, 헬스케어), 박수연(변시 4회, IP), 윤종수(연수원 22기, IT), 진창수(연수원 21기, 인사·노무) 변호사가 동료이자 경쟁 변호사들의 인정을 받았다.법무법인 율촌 소속 변호사는 총 5명이 이름을 올렸다. 국제중재 분야에서는 김진섭(변시 4회), 이은녕(연수원 33기) 변호사가 상대하기 까다로울 정도의 전문성을 갖췄다는 평가를 받았다.M&A와 금융 분야에서는 이정윤(연수원 45기) 변호사가 ‘타의 추종을 불허하는 성실함과 사실관계에 대한 완벽한 파악’을 이유로 높은 평가를 받았다. 이 외에도 윤초롱(변시 2회, IP), 최웅영(연수원 33기, 형사) 변호사가 뛰어난 실력과 전문성을 인정받았다.법무법인 지평은 5명의 변호사가 선정됐다. 특히 공정거래 전문가인 김지홍(연수원 27기) 지평 대표변호사는 최다 득표자 13명에 이름을 올렸다. 사실관계와 법리를 끈질기게 파고든다는 점에서 높은 평가를 받았다. 전문성과 성실함 또한 김 대표변호사가 최다 득표자에 선정된 이유였다. 안중성(연수원 42기, M&A·IPO) 변호사, 배성진(연수원 28기, 금융) 변호사는 탁월한 법리와 실력을 인정받았다. 김범희(연수원 29기, IP) 변호사와 김용문(연수원 35기, 노동) 변호사는 고객의 마음을 읽는 능력과 사건 쟁점 파악 능력이 뛰어나다는 평가를 받았다.법무법인 화우는 총 3명의 변호사가 지목됐다. 사공대(변시 2회, 금융) 변호사는 논리적이고 전문성이 깊다는 평가를 받았다. 이수경(연수원 36기, IT) 변호사와 이진국(M&A) 변호사는 동료이자 경쟁 변호사들이 뛰어난 실력을 높이 평가했다.대형 로펌들을 긴장하게 만드는 중소형 로펌들도 있다. 이 로펌들의 특징은 대형 로펌에서 실력을 갈고닦은 변호사들이 독립해 만들었다는 공통점이 있다. 법무법린 린, 위온, SL파트너스 등이 상대하기 까다로운 중소형 로펌에 뽑혔다.먼저 린은 IT 및 첨단기술 관련 법률 자문에서 다크호스로 떠오르는 로펌이다. 설립연도는 2017년. 업력은 짧지만 실력 만큼은 대형 로펌들도 결코 무시할 수 없다. 로펌 업계에서는 “린이 상대로 등장하면 대형 로펌을 상대하는 것만큼 까다롭다”라는 얘기도 나온다.그럴 만도 한 것이 린의 경우 업계에서 잔뼈가 굵은 네임드 변호사들이 많다. 특히 ‘작은 김앤장’이라는 별명이 붙을 만큼 김앤장 출신 변호사들이 다수 포진해 있다.이번 설문에서 금융 분야의 최고 실력자 중 한 명인 임진석(연수원 20기) 대표변호사부터 김앤장 출신이다. 1994년 김앤장에 입사해 금융이 전문 분야에서 맹활약하다 2017년 린을 설립했다. 구태언(연수원 24기) 변호사도 린을 얘기할 때 빼놓을 수 없는 인물이다. 2006년 김앤장에서 변호사 생활을 시작한 그 역시 2012년 독립을 결심하고 회사를 나왔다. 이후 테크앤로라는 이름의 로펌을 설립했다. 그러던 중에 2019년 린이 테크앤로를 흡수합병하면서 두 변호사는 다시 한솥밥을 먹게 됐다. 두 로펌이 힘을 합쳐 로펌 업계에서의 영향력을 더욱 키워보자는 의견이 일치해 내려진 결정이었다. 이들 외에도 현재 린에는 약 20명에 달하는 김앤장 출신들이 소속된 상황이다.업계 일각에서는 린이 앞으로 대형 로펌들의 자리까지 위협할 수 있다는 관측도 나온다. 린은 얼마 전 부동산 전문 부티크 로펌 대지와 합병 계약을 체결한 바 있다.IT에 강점을 보여왔던 린이 약점을 하나둘 보완하는 행보를 보여주고 있다. 이번 합병에 따라 린의 변호사 수는 약 130명으로 동인, 바른 등과 견줄 수 있을 만큼의 법률 전문가 수를 확보하게 됐다.법무법인 위온도 대형 로펌들이 까다로운 상대로 뽑은 중소형 로펌이다. 변호사 수는 약 15명으로 2023년 설립한 신생 로펌이다. 그런데 벌써부터 로펌 업계에 작지만 강한 로펌으로 소문이 파다하다. 구성원 변호사 전원이 서울대를 졸업했으며 김앤장, 태평양, 율촌, 지평 등에서 경력을 쌓은 변호사들이 다수 소속됐기 때문이다.높은 법률서비스를 합리적 가격에 제공하는 것이 입소문 나며 최근 수많은 기업 고객들이 위온의 문을 두드리는 것으로 전해진다. 설문에서도 박찬호(변시 6회, 형사), 손원우(변시 6회, 민사 및 형사) 변호사의 이름이 적혔다.SL파트너스도 김앤장, 율촌 등 대형 로펌 출신 기업·조세 전문 변호사들이 설립한 로펌이다. 위온과 같은 해인 2023년부터 법률서비스를 제공하기 시작했다. 이번 설문에서는 조세 부문에서 높은 평가를 받았다. 이민규(변시 5회, 조세), 신병진(변시 8회, 조세) 변호사 두 명의 이름이 언급됐다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com