금성백조, ‘대전 관평 예미지 어반코어’ 전경 실사 이미지

국토교통부가 ‘민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙’을 개정하면서, 공공지원 민간임대주택의 일반공급에 한해 유주택자도 입주 신청이 가능해졌다. 그동안 무주택자에게만 허용되던 민간임대주택의 문턱이 낮아지면서, 실거주 목적의 다양한 수요자에게 새로운 선택지가 열렸다.실제로 최근 준공을 마치고 입주를 진행 중인 ‘대전 관평 예미지 어반코어’는 공공지원 민간임대주택으로, 청약통장 없이 신청할 수 있고 최대 10년까지 안정적으로 거주할 수 있는 장점으로 수요자들의 관심을 받고 있다.특히 이미 준공을 마친 만큼 계약 이후 바로 입주할 수 있는 장점이 있는 데다 시세 대비 낮은 임대료와 연 5% 이하의 임대료 인상률 제한, 보증보험 가입 등 안심하고 거주할 수 있는 다양한 장점들이 부각된다.입지적인 부분과 특화상품도 단지의 매력을 더한다.‘대전 관평 예미지 어반코어’는 대한민국 과학기술의 심장이라 불리는 대덕연구개발특구와 대덕테크노밸리 중심에 위치해, 첨단 산업·연구 인프라와 직주근접 환경을 동시에 누릴 수 있는 입지를 자랑한다.대덕연구개발특구는 1974년 조성된 이후 현재까지 약 2천여 개의 연구기관·기업이 집적돼 있으며, 종사자는 9만 명 수준으로 추정되는 국내 최대 규모의 산·학·연 복합 클러스터다. 이곳에는 한국전자통신연구원(ETRI), 한국화학연구원, 한국기계연구원, 한국원자력연구원, 기초과학연구원(IBS) 등 다수의 정부출연연구기관과 KAIST, 충남대학교 등 고등교육기관이 밀집해 있다.특히 최근에는 ‘딥테크(Deep Tech)’ 산업 육성의 중심지로 급부상하고 있다. 대덕특구는 정부의 규제샌드박스 제도를 활용해 인공지능, 로봇, 바이오, 원자력 등 고난도 기술의 실증과 사업화를 적극 지원하고 있으며, 2025년부터는 1,000억 원 규모의 투자 자금을 바탕으로 딥테크 스타트업을 집중 육성하는 전략이 본격화됐다.대덕테크노밸리는 이러한 특구 내에서도 산업화 중심지로 기능하며, 4만 명 이상의 고정 수요가 밀집된 첨단 산업단지다. 이곳은 연구성과의 실용화와 벤처기업 육성을 위해 조성된 지역으로, LG화학, SK이노베이션, 한화에어로스페이스 등 국내 유수의 민간기업 연구소와 R&D센터가 입주해 있다.퇴근 후에는 힐링 라이프를 누릴 수 있는 쾌적한 주거 공간도 누릴 수 있다.‘대전 관평 예미지 어반코어’는 청벽산, 금병산을 배후에 두고 있고 도보 거리에 장배기근린공원, 갑천 수변공원, 동화울 수변공원, 관평천 산책로가 위치해 도심 속에서 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있는 장점도 있다.단지 내 특화설계도 탁월하다. 먼저 2.5m의 천장고와 3BAY 혁신 설계를 적용해 입주민들의 주거편의성을 높일 계획이다. 전기차 충전소는 물론 지상에 차가 다니지 않는 안전한 보행환경을 조성하는 점도 입주민들의 쾌적한 주거 생활을 지원한다.첨단 스마트시스템 또한 갖췄다. 세대 거실, 주방 및 공용부 로비에는 고효율 인증제품을 사용하며, 터치스크린 월패드와 스마트폰을 연동해 세대 거실조명 제어는 물론, 수도·전기사용량까지 실시간으로 확인할 수 있어 관리비 절감에도 효과적이다.다양한 커뮤니티 시설도 조성된다. 대형 피트니스 센터, GX룸, 키즈도서관, 아이돌봄센터, 독서실, 홈 오피스 등 온 가족이 즐길 수 있는 다양한 커뮤니티 시설이 조성되며, 쾌적한 환경을 위한 자연주의 특화설계를 도입해 힐링을 누리는 루프테마공원도 들어선다.‘대전 관평 예미지 어반코어’는 지하 3층~지상 10층, 전용면적 81~84㎡ 총 오피스텔 504실 규모이며, 전 타입을 전용면적 84㎡ 위주로 구성해 가족 단위의 거주도 가능한 주거형 오피스텔이다. 단지는 이미 준공을 마치고 입주를 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com