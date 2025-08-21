한화 김동관, 李 필리조선소 안내할 듯

이재명 대통령이 8월 19일 서울 용산 대통령실에서 열린 경제단체 및 기업인 간담회를 하고 있다. 이날 간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG회장, 김동관 한화그룹 부회장, 류진 한국경제인협회장 등이 참석했다. 사진=대통령실 제공

국내 대표 기업 총수 등 15명이 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 한미 정상회담에 경제사절단으로 동행한다.이들은 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트로 대표되는 조선부터 반도체와 원전 등까지 전방위적 한미 경제 협력을 통해 양국 동맹 강화를 뒷받침할 계획이다.21일 재계에 따르면 오는 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담 경제사절단에 최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 포함됐다.조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등도 동행한다. 이들은 지난 19일 서울 용산 대통령실에서 열린 미일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회에도 참석했다.당시 일정상 장재훈 부회장을 대신 보낸 정의선 현대차그룹은 해외에서 사절단에 바로 합류할 것으로 전해졌다.여기에 이재현 CJ그룹 회장이 합류하기로 했고, 롯데그룹도 동행하기로 했으나 신동빈 회장이 직접 참석할지는 확정되지 않은 것으로 전해졌다.허태수 GS그룹 회장과 정기선 HD현대 수석부회장, 최윤범 고려아연 회장, 최수연 네이버 대표도 사절단에 이름을 올렸다.이들 모두 국내 주력 산업을 대표하는 동시에 미국 현지 사업을 강화 중인 기업들을 이끌고 있다.이재용 회장은 최근 미국 방문을 전후로 테슬라, 애플과 잇따라 대형 공급 계약을 맺었다.이에 따라 이번 한미 정상회담을 계기로 텍사스주 테일러 공장의 증설 계획을 밝힐 가능성이 크다.최태원 회장이 이끄는 SK그룹은 핵심 계열사인 SK하이닉스가 인디애나주 웨스트 라파예트에 차세대 HBM 생산을 위한 반도체 후공정 공장 건설을 준비 중이다.정의선 회장은 지난 3월 미국 자동차, 부품 및 물류, 철강, 미래 산업 분야에 2028년까지 총 210억달러(29조원)를 투자한다는 계획을 발표했다.구광모 회장이 이끄는 LG그룹은 LG에너지솔루션이 기존 생산시설에 더해 미시간주 랜싱과 애리조나에 단독 공장을, 조지아와 오하이오에서 각각 현대차, 혼다와 합작 공장을 짓고 있다.김동관 부회장과 정기선 수석부회장은 최근 한미 통상 협상 타결에 결정적 역할을 한 마스가 프로젝트의 주인공 격으로서, 해당 프로젝트의 차질 없는 추진 의지와 함께 구체적 계획을 제시할 것으로 보인다.특히 이재명 대통령이 방미 기간 필라델피아에 있는 한화필리조선소를 찾는 만큼, 김 부회장이 현지에서 수행할 것으로 전망된다.허태수 회장은 미국 에너지 구매와 투자 관련 계획을 논의할 것으로 전망된다. GS칼텍스와 GS EPS는 미국산 에너지(원유, LNG)를 구매해왔으며, 향후 미국산 액화천연가스(LNG)를 추가 구입할 가능성이 점쳐진다.GS그룹은 미국 벤처와 GS 사업 관련 기업에 2020년부터 투자를지속해온 만큼 이번 방문을 계기로 미국 전력시장 및 에너지저장시스템(ESS), LNG 밸류체인 신규 투자 가능성도 높다는 관측이 나온다.이뿐만 아니라 GS그룹은 발전소 주기기(LNG 가스터빈, 스팀터빈 등) 제작하는 미국 회사와 주요 파트너 관계를 이어가고 있으며, 건설, 플랜트 분야에서도 디지털 전환과 에너지 효율 극대화를 위해 미국 기업과 협업을 추진 중이다.조원태 회장은 대한항공이 미국 보잉과 48조원 규모의 항공기·엔진 도입 계약을 맺는 등 우주항공 협력을 강화하고 있다.박지원 회장은 두산에너빌리티의 소형모듈원자로(SMR)와 관련한 한미 협력을 논의하고, 서정진 회장은 현지 바이오기업 생산 공장 인수의 후속 조치를 내놓을 것으로 관측된다.이재현 회장은 미국 식품·콘텐츠 사업 확대 계획이, 최수연 대표는 인공지능(AI) 관련 협력 방안이 관심사다.최윤범 고려아연 회장의 경우 미국의 공급망 탈중국화 기조에 맞춰 전략광물 수출 확대 등을 논의할 가능성이 높은 것으로 전망된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com